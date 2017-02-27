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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8415841684178418

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 131
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
21%
28
26,50-27,00
37%
48
27,00-27,50
18%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 19:17

  Yuri_61 написав:
  fin написав:
  Цитрин написав:vitaliian

Варианты есть, вот только пополнить гривной не получится. А если получится то по очень не выгодному курсу банка или с комиссией.

Кстати слышал люди хотят менять новые синие на старые 2003-2006 годов. А тут получается наоборот, так что можно просто поискать желающих совершить противоположный обмен :)
Вы правы. Новые фиолетовые 100 долларов оказались неудачными по многим параметрам в сравнении с зелеными. Это не только мои слова. Всегда предпочитаю брать зеленые 1996-2006 годов.

Так что, мне не надо волноваться что у меня 2006 года?
А єти некстген купюры у них посредине верхняя полоска не приклеена к фиолетовой 3D ленте. и можно её порвать эту полоску. Напрягает это сильно. Вон, Успих, спички просовывал под полоской и фото выкладывал здесь.
Я читал одну статью, где было сказано, что в новых сотках часто наблюдается какойто эффект вздутия, купюра буквально делается вся бугристой и качество бумаги хуже чем в старых зеленых баксах. Так что не волнуйтесь.
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 19:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я баксы держу на счетах. Наличными сотен 5 мелкими. Не крупнее 20 баксов. Доя поездок за бугор. Плюсидля срочного обмена на грн если будет вдруг надо. А крупняк не держу
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 19:48

  Investor_K написав:Я баксы держу на счетах. Наличными сотен 5 мелкими. Не крупнее 20 баксов. Доя поездок за бугор. Плюсидля срочного обмена на грн если будет вдруг надо. А крупняк не держу

мы Вам верим )
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 20:44

  vitaliian написав:
  centurionus написав:. Поповнити валютну карту, згодом зняти (варіанти без комісій, звісно).
это где выдают валюту с карт без комиссий? Разве что на месячный депозит загнать под 0,5%

При потребі - знайдете.
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 20:48

  Investor_K написав:Я баксы держу на счетах. Наличными сотен 5 мелкими. Не крупнее 20 баксов. Доя поездок за бугор. Плюсидля срочного обмена на грн если будет вдруг надо. А крупняк не держу

В 2014 2015 те кто держал зелень в банках сильно пожалели
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 20:55

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Я баксы держу на счетах. Наличными сотен 5 мелкими. Не крупнее 20 баксов. Доя поездок за бугор. Плюсидля срочного обмена на грн если будет вдруг надо. А крупняк не держу

В 2014 2015 те кто держал зелень в банках сильно пожалели

Є банки для зелені а є для гривні.
В агріколь, УкрСиббанк, прокредит і тд можна тримати зелень без страху
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 21:16

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Я баксы держу на счетах. Наличными сотен 5 мелкими. Не крупнее 20 баксов. Доя поездок за бугор. Плюсидля срочного обмена на грн если будет вдруг надо. А крупняк не держу

В 2014 2015 те кто держал зелень в банках сильно пожалели

Не во всех.
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 21:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Было немного в Дельте. Так я на курсе после банкротства даже выиграл
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