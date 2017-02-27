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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 жов, 2021 22:12
Успіх написав: kluychkooleg написав:
Ну я так тоже могу прогнозировать, экстрополируя даныне пары дней.
Но такой прогноз на день-два.
А что дальше?
А що, мого прогнозу до кінця року - мало/не вірите?
(що нижче 25,ХХ не опустимось)
вы бы еще хоть уточнили
25.99
или 25.01
?
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Додано: Суб 23 жов, 2021 22:43
Цитрин написав:
на старые 2003-2006 годов.
А что с этими купюрами не так? Что за нездоровый ажиотаж?
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