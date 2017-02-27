RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8416841784188419

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 131
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
21%
28
26,50-27,00
37%
48
27,00-27,50
18%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 22:12

  Успіх написав:
  kluychkooleg написав:Ну я так тоже могу прогнозировать, экстрополируя даныне пары дней.
Но такой прогноз на день-два.
А что дальше?

А що, мого прогнозу до кінця року - мало/не вірите? ;)
(що нижче 25,ХХ не опустимось)


вы бы еще хоть уточнили
25.99
или 25.01
?
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3222
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1597 раз.
Подякували: 1410 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 22:43

  Цитрин написав: на старые 2003-2006 годов.

А что с этими купюрами не так? Что за нездоровый ажиотаж?
reef
 
Повідомлень: 2691
З нами з: 28.08.07
Подякував: 175 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 00:38

  Alex2007 написав:
  Успіх написав:
  kluychkooleg написав:Ну я так тоже могу прогнозировать, экстрополируя даныне пары дней.
Но такой прогноз на день-два.
А что дальше?

А що, мого прогнозу до кінця року - мало/не вірите? ;)
(що нижче 25,ХХ не опустимось)


вы бы еще хоть уточнили
25.99
или 25.01
?

в прогноз попадает все, что выше 25,01 , в т.ч. 29,99 и т.д. ...
вероятность очень высокая! :D
pppman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 192
З нами з: 13.10.08
Подякував: 210 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 00:57

  Ukrainian написав:В агріколь, УкрСиббанк, ... і тд можна тримати зелень без страху

Зі сплатою комісії:
https://minfin.com.ua/2020/10/01/53114012/
Igneus
 
Повідомлень: 1125
З нами з: 29.08.18
Подякував: 663 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 01:29

  Igneus написав:
  Ukrainian написав:В агріколь, УкрСиббанк, ... і тд можна тримати зелень без страху

Зі сплатою комісії:
https://minfin.com.ua/2020/10/01/53114012/

Тримайте в ощад банку
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10250
З нами з: 18.06.08
Подякував: 38 раз.
Подякували: 710 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8416841784188419
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2811, 2812, 2813
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
28126 12070112
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 жов, 2021 18:44
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 779, 780, 781
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7809 10980857
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 жов, 2021 13:36
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 120, 121, 122
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1215 3044317
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 жов, 2021 10:43
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34451)
24.10.2021 02:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.