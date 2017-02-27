Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 жов, 2021 22:12
Успіх написав: kluychkooleg написав:
Ну я так тоже могу прогнозировать, экстрополируя даныне пары дней.
Но такой прогноз на день-два.
А что дальше?
А що, мого прогнозу до кінця року - мало/не вірите?
(що нижче 25,ХХ не опустимось)
вы бы еще хоть уточнили
25.99
или 25.01
?
Alex2007
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Додано: Суб 23 жов, 2021 22:43
Цитрин написав:
на старые 2003-2006 годов.
А что с этими купюрами не так? Что за нездоровый ажиотаж?
reef
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Додано: Нед 24 жов, 2021 00:38
Alex2007 написав: Успіх написав: kluychkooleg написав:
Ну я так тоже могу прогнозировать, экстрополируя даныне пары дней.
Но такой прогноз на день-два.
А что дальше?
А що, мого прогнозу до кінця року - мало/не вірите?
(що нижче 25,ХХ не опустимось)
вы бы еще хоть уточнили
25.99
или 25.01
?
в прогноз попадает все, что выше 25,01 , в т.ч. 29,99 и т.д. ...
вероятность очень высокая!
pppman
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Ukrainian написав:
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Зі сплатою комісії:
https://minfin.com.ua/2020/10/01/53114012/
Igneus
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Ukrainian
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Додано: Нед 24 жов, 2021 05:20
reef написав:
А что с этими купюрами не так? Что за нездоровый ажиотаж?
Точно не знаю, вроде как качество изготовления у новых синих купюр хуже. Одно время ходили слухи что была большая партия бракованных синих купюр, они настоящие но имеют производственные дефекты. При производстве процесс был нарушен. Чтото там толи расклеивается, толи рассыпается. Может с этим связано.
Цитрин
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