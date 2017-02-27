Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 жов, 2021 22:12
Успіх написав: kluychkooleg написав:
Ну я так тоже могу прогнозировать, экстрополируя даныне пары дней.
Но такой прогноз на день-два.
А что дальше?
А що, мого прогнозу до кінця року - мало/не вірите?
(що нижче 25,ХХ не опустимось)
вы бы еще хоть уточнили
25.99
или 25.01
?
Alex2007
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Додано: Суб 23 жов, 2021 22:43
Цитрин написав:
на старые 2003-2006 годов.
А что с этими купюрами не так? Что за нездоровый ажиотаж?
reef
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Додано: Нед 24 жов, 2021 00:38
Alex2007 написав: Успіх написав: kluychkooleg написав:
Ну я так тоже могу прогнозировать, экстрополируя даныне пары дней.
Но такой прогноз на день-два.
А что дальше?
А що, мого прогнозу до кінця року - мало/не вірите?
(що нижче 25,ХХ не опустимось)
вы бы еще хоть уточнили
25.99
или 25.01
?
в прогноз попадает все, что выше 25,01 , в т.ч. 29,99 и т.д. ...
вероятность очень высокая!
pppman
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Додано: Нед 24 жов, 2021 00:57
Ukrainian написав:
В агріколь, УкрСиббанк, ... і тд можна тримати зелень без страху
Зі сплатою комісії:
https://minfin.com.ua/2020/10/01/53114012/
Igneus
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Додано: Нед 24 жов, 2021 01:29
Ukrainian
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Додано: Нед 24 жов, 2021 05:20
reef написав:
А что с этими купюрами не так? Что за нездоровый ажиотаж?
Точно не знаю, вроде как качество изготовления у новых синих купюр хуже. Одно время ходили слухи что была большая партия бракованных синих купюр, они настоящие но имеют производственные дефекты. При производстве процесс был нарушен. Чтото там толи расклеивается, толи рассыпается. Может с этим связано.
Цитрин
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Додано: Нед 24 жов, 2021 07:58
Alex2007 написав: Успіх написав: kluychkooleg написав:
Ну я так тоже могу прогнозировать, экстрополируя даныне пары дней.
Но такой прогноз на день-два.
А что дальше?
А що, мого прогнозу до кінця року - мало/не вірите?
(що нижче 25,ХХ не опустимось)
вы бы еще хоть уточнили
25.99
или 25.01
?
25 вниз НЕ проб'єм.(цього року)
Успіх
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Додано: Нед 24 жов, 2021 08:07
Успіх написав:
25 вниз НЕ проб'єм.(цього року)
Взагалі ніяких шансів.
1. Дорогий експорт сх культур закінчується.
2. Подачку від МВФ проїли (2,1 млрд - можу помилятись) - вже хочуть нову (
https://news.finance.ua/ua/news/-/50245 ... ranshu-mvf
).
3. Дорогий імпорт енергоресурсів тільки починається.
BIGor
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Додано: Нед 24 жов, 2021 08:16
Кто там доказывал что урожай большой и валюта не нужна...
https://news.finance.ua/ua/news/-/50214 ... vaty-zerno
Україна буде змушена імпортувати пшеницю з-за кордону, попри те, що вітчизняні аграрії цього року зібрали рекордний врожай.
Про це заявив директор ГС «Борошномели України» Родіон Рибчинський. За словами експерта, відсутність державної стратегії у сфері регуляції обсягів експорту зерна за кордон призвела до того, що більша частина вітчизняної пшениці 1-3 сортів вже вивезена за кордон.
Цитрин
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Додано: Нед 24 жов, 2021 08:16
Investor_K написав:
Пока ничего подобного не было.
Ой ли у сотрудницы сорвалась покупка квартиры из за того что валюту выдавали по 7 копеек в день, за которыми выстраивалась очередь у кассы с утра. Подкрепления не было, выдавали с приноса. Перед банками дежурили меняли и покупали дороже чем касса, принос был Кошкины слезы.
vitaliian
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