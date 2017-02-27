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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 жов, 2021 08:17
Investor_K написав:
Было немного в Дельте. Так я на курсе после банкротства даже выиграл
Угу кто 25 куе (под фонд па 8 ) держал, получили честные 200 тыс грн. Сейчас котлета под фонд меньше 8 куе выходит, чтобы 160 куе на счетах держать нужно найти 20 адекватных банок без комиссий и при очередном девале/банкопаде сходить на те же грабли. Это если не вспомнать судьбу сберкассы СССР, сценарий когда можно всё потерять. 40 копеек и дома можно спрятать, зачем их в банк нести. Отака дилемма, с крупной суммой в банки стрёмно а с мелкой бессмысленно, на проезд больше потратить.
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vitaliian
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Додано: Нед 24 жов, 2021 08:26
vitaliian написав: Investor_K написав:
Пока ничего подобного не было.
Ой ли у сотрудницы сорвалась покупка квартиры из за того что валюту выдавали по 7 копеек в день, за которыми выстраивалась очередь у кассы с утра. Подкрепления не было, выдавали с приноса. Перед банками дежурили меняли и покупали дороже чем касса, принос был Кошкины слезы.
В чем проблема была снять грн и пойти к менялам? Мб не очень сильно хотела ту квартиру покупать )
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Sidus
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Додано: Нед 24 жов, 2021 08:36
Sidus была какая-то проблема точно не скажу, вроде попадос на разнице курсов или спрэд был большой.
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vitaliian
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Додано: Нед 24 жов, 2021 08:48
vitaliian написав:
Угу кто 25 куе (под фонд па 8 ) держал, получили честные 200 тыс грн.
От начала проблем до окончательного закрытия прошло больше года и можно было по 100 баксов в день (помоему такой лимит был на снятие) снять, т.е. до 100*365=36500 баксов.
Но это тогда, сейчас уже не торт.
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Цитрин
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Додано: Нед 24 жов, 2021 08:49
Цитрин написав:
Кто там доказывал что урожай большой и валюта не нужна...https://news.finance.ua/ua/news/-/50214 ... vaty-zerno
Україна буде змушена імпортувати пшеницю з-за кордону, попри те, що вітчизняні аграрії цього року зібрали рекордний врожай.
Про це заявив директор ГС «Борошномели України» Родіон Рибчинський.
За словами експерта, відсутність державної стратегії у сфері регуляції обсягів експорту зерна за кордон призвела до того, що більша частина вітчизняної пшениці 1-3 сортів вже вивезена за кордон.
читаем между строк - чуваки мукомолы зажали закупать пшеницу по рыночной цене. и теперь бухтят - а если бы был запрет на экспорт мы бы по нормальной (с точки зрения мукомолов) цене затарились. все как с металлоломом
и второй момент - наш экспорт в основном фуражная пшеница, сколько там того 1-2 класса. что скажут специалисты об объемах пшеницы для еды?
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Shaman
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Додано: Нед 24 жов, 2021 08:53
Цитрин написав: vitaliian написав:
Угу кто 25 куе (под фонд па 8 ) держал, получили честные 200 тыс грн.
От начала проблем до окончательного закрытия прошло больше года и можно было по 100 баксов в день (помоему такой лимит был на снятие) снять, т.е. до 100*365=36500 баксов.
Но это тогда, сейчас уже не торт.
считать надо рабочие а не календарные дни, данная постанова ограничивала верхний лимит выдачи валюты, если в кассе наличных не было предлагали только гривну по курсу.
Фабрика где я тогда работал - крупный импортёр, месяц не могла купить 20 куе долларов для закупки сырья, а вы про пересичных. Даже рассматривали вариант остановки производства, но смогли привлечь иностранного инвестора с валютой.
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vitaliian
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Додано: Нед 24 жов, 2021 09:00
vitaliian написав: Investor_K написав:
Было немного в Дельте. Так я на курсе после банкротства даже выиграл
Угу кто 25 куе (под фонд па 8 ) держал, получили честные 200 тыс грн. Сейчас котлета под фонд меньше 8 куе выходит, чтобы 160 куе на счетах держать нужно найти 20 адекватных банок без комиссий и при очередном девале/банкопаде сходить на те же грабли. Это если не вспомнать судьбу сберкассы СССР, сценарий когда можно всё потерять. 40 копеек и дома можно спрятать, зачем их в банк нести. Отака дилемма, с крупной суммой в банки стрёмно а с мелкой бессмысленно, на проезд больше потратить.
Успіх теж в ті часи тримав в Дельті (і ще в трьох банках)
Ще й доносив їм гривню на конвертацію у валюту на депо ще тоді, коли була актуальною черга за "соціальним доларом"
По пам'яті, в банку можна було конвертнути по 13,10-13,15 але тільки на депо, так як в касі можна було виловити максимум сотку, а в обмінках на той час можна було купити хоч мУльйон баксів, але по курсу 14
Добре, що я тоді розкидував все по банках і ще не мав загальної суми на квартиру...
Тож, в Дельті, на день видачі вже від Фонду Гарантування, який видавав все гривнею - в мене було щось ~180Кгрн.
Загалом, я вийшов "сухим із води" з 4х лопнувших банків(Форум-/менше половини фонда/, Дельта- /майже фонд/, ФіК-/трошки більше половини фонда/, Платинум- /майже фонд/)
Всюди все повернули до копійки!
Можливо, хтось запитає - "як так? То якесь чудо? Не може такого бути!"
А я відповім просто - дивіться на назву мого ніку!
п.с.
...з в2в-джеверлі - я ж теж вийшов "сухим з води"
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Додано: Нед 24 жов, 2021 09:11
Успіх написав:
Загалом, я вийшов "сухим із води" з 4х лопнувших банків(Форум-/менше половини фонда/, Дельта- /майже фонд/, ФіК-/трошки більше половини фонда/, Платинум- /майже фонд/)
Всюди все повернули до копійки!
Можливо, хтось запитає - "як так? То якесь чудо? Не може такого бути!"
А я відповім просто - дивіться на назву мого ніку!
За ваши провтыки заплатили налогоплательщики. Не вижу чем гордиться.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 09:14
vitaliian написав:
...
Фабрика где я тогда работал - крупный
импортёр, месяц не могла купить 20 куе
долларов для закупки сырья, а вы про пересичных. Даже рассматривали вариант остановки производства, но смогли привлечь иностранного инвестора с валютой.
ничего личного, но как выходной оффтоп - фабрика, у которой задержка закупки сырья на 20 куе может привести к останову, - не может быть КРУПНЫМ импортером
средняя компания - закупки сырья в районе эквивалент 100 куе/день
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Додано: Нед 24 жов, 2021 09:16
BIGor написав: Успіх написав:
Загалом, я вийшов "сухим із води" з 4х лопнувших банків(Форум-/менше половини фонда/, Дельта- /майже фонд/, ФіК-/трошки більше половини фонда/, Платинум- /майже фонд/)
Всюди все повернули до копійки!
Можливо, хтось запитає - "як так? То якесь чудо? Не може такого бути!"
А я відповім просто - дивіться на назву мого ніку!
За ваши провтыки заплатили налогоплательщики. Не вижу чем гордиться.
Вы почитайте банковские ветки - тут больше половины форумчан так делают
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