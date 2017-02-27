Додано: Нед 24 жов, 2021 09:00

vitaliian написав: Investor_K написав: Было немного в Дельте. Так я на курсе после банкротства даже выиграл Было немного в Дельте. Так я на курсе после банкротства даже выиграл

Угу кто 25 куе (под фонд па 8 ) держал, получили честные 200 тыс грн. Сейчас котлета под фонд меньше 8 куе выходит, чтобы 160 куе на счетах держать нужно найти 20 адекватных банок без комиссий и при очередном девале/банкопаде сходить на те же грабли. Это если не вспомнать судьбу сберкассы СССР, сценарий когда можно всё потерять. 40 копеек и дома можно спрятать, зачем их в банк нести. Отака дилемма, с крупной суммой в банки стрёмно а с мелкой бессмысленно, на проезд больше потратить. Угу кто 25 куе (под фонд па 8 ) держал, получили честные 200 тыс грн. Сейчас котлета под фонд меньше 8 куе выходит, чтобы 160 куе на счетах держать нужно найти 20 адекватных банок без комиссий и при очередном девале/банкопаде сходить на те же грабли. Это если не вспомнать судьбу сберкассы СССР, сценарий когда можно всё потерять. 40 копеек и дома можно спрятать, зачем их в банк нести. Отака дилемма, с крупной суммой в банки стрёмно а с мелкой бессмысленно, на проезд больше потратить.

Успіх теж в ті часи тримав в Дельті (і ще в трьох банках)Ще й доносив їм гривню на конвертацію у валюту на депо ще тоді, коли була актуальною черга за "соціальним доларом"По пам'яті, в банку можна було конвертнути по 13,10-13,15 але тільки на депо, так як в касі можна було виловити максимум сотку, а в обмінках на той час можна було купити хоч мУльйон баксів, але по курсу 14Добре, що я тоді розкидував все по банках і ще не мав загальної суми на квартиру...Тож, в Дельті, на день видачі вже від Фонду Гарантування, який видавав все гривнею - в мене було щось ~180Кгрн.Загалом, я вийшов "сухим із води" з 4х лопнувших банків(Форум-/менше половини фонда/, Дельта- /майже фонд/, ФіК-/трошки більше половини фонда/, Платинум- /майже фонд/)Всюди все повернули до копійки!Можливо, хтось запитає - "як так? То якесь чудо? Не може такого бути!"А я відповім просто - дивіться на назву мого ніку!п.с....з в2в-джеверлі - я ж теж вийшов "сухим з води"