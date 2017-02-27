vitaliian написав:... Фабрика где я тогда работал - крупный импортёр, месяц не могла купить 20 куе долларов для закупки сырья, а вы про пересичных. Даже рассматривали вариант остановки производства, но смогли привлечь иностранного инвестора с валютой.
ничего личного, но как выходной оффтоп - фабрика, у которой задержка закупки сырья на 20 куе может привести к останову, - не может быть КРУПНЫМ импортером
средняя компания - закупки сырья в районе эквивалент 100 куе/день
я же не писал что склад был пустым, и тарился с нуля, какие то отдельные позиции закончились, которые тем не менее влияли на общий производственный процесс, типа изюма в кексах только промышленная химия. в своем сегменте 70% доли рынка это крупный импортер? По сравнению с Нафтогазом может быть и мелочь.
Успіх написав:Загалом, я вийшов "сухим із води" з 4х лопнувших банків(Форум-/менше половини фонда/, Дельта- /майже фонд/, ФіК-/трошки більше половини фонда/, Платинум- /майже фонд/) Всюди все повернули до копійки!
Можливо, хтось запитає - "як так? То якесь чудо? Не може такого бути!"
А я відповім просто - дивіться на назву мого ніку!
За ваши провтыки заплатили налогоплательщики. Не вижу чем гордиться.
Які саме "провтики" ? Я заносив в банки з ліцензією від НБУ, а не в шарашкіни контори!
Угу. Под 27% годовых. Кстати, если в гривне, то все равно это пролет.
Де люди? Де торгівля? Чого ніхто не чухається, що "може закриють все на карантин" і не буде де купити? Та не всі ж в інтернеті купляють! А з пересиланням - то й дорожче часто виходить!
То чого люди "не летять/не налітають" на товар? Чого не розбирають? Хоча би у ці дні, коли з усіх чайників трублять, що скоро можуть все закрити/або будуть пускати в магазини/заклади лише по ковід-перепустках!
Успіх написав:Чого ніхто не чухається, що "може закриють все на карантин" і не буде де купити?
А чего суетиться? Перед первым локдауном я сделал запасы всего необходимого, и это помогло его достаточно комфортно пережить. Перед вторым тоже запасался, но это уже оказалось лишним. Теперь сижу на попе ровно. В супермаркетах, которые чуть приличнее АТБ, есть почти все, что нужно. Их не закроют. И убирать с полок сопутствующие товары они не будут, потому что они приличнее АТБ. А мелкие магазинчики, как показал второй карантин, вполне уже приспособились. Если первый раз все было закрыто, во второй раз на магазинчиках появились объявления: "Работаем только на выдачу заказов. Заказы по телефону УУУ-ХХХ". Можно было позвонить, и все, что нужно сразу выносили к дверям вместе с терминалом.
Успіх написав:Чого ніхто не чухається, що "може закриють все на карантин" і не буде де купити?
А чего суетиться? Перед первым локдауном я сделал запасы всего необходимого, и это помогло его достаточно комфортно пережить. Перед вторым тоже запасался, но это уже оказалось лишним. Теперь сижу на попе ровно. В супермаркетах, которые чуть приличнее АТБ, есть почти все, что нужно. Их не закроют. И убирать с полок сопутствующие товары они не будут, потому что они приличнее АТБ. А мелкие магазинчики, как показал второй карантин, вполне уже приспособились. Если первый раз все было закрыто, во второй раз на магазинчиках появились объявления: "Работаем только на выдачу заказов. Заказы по телефону УУУ-ХХХ". Можно было позвонить, и все, что нужно сразу выносили к дверям вместе с терминалом.
Так, все це правда.
Ну, тоді я трошки ризикну і розширу асортимент перед можливим лоХдауном Теж буду продавати "через двері/вікно", повісивши свій номер телефону)) Тим паче, що я вже одну дозу вакцини "закачав" в себе