Додано: Нед 24 жов, 2021 13:06

Успіх написав: Чого ніхто не чухається, що "може закриють все на карантин" і не буде де купити? Чого ніхто не чухається, що "може закриють все на карантин" і не буде де купити?

А чего суетиться?Перед первым локдауном я сделал запасы всего необходимого, и это помогло его достаточно комфортно пережить. Перед вторым тоже запасался, но это уже оказалось лишним. Теперь сижу на попе ровно.В супермаркетах, которые чуть приличнее АТБ, есть почти все, что нужно. Их не закроют. И убирать с полок сопутствующие товары они не будут, потому что они приличнее АТБ.А мелкие магазинчики, как показал второй карантин, вполне уже приспособились. Если первый раз все было закрыто, во второй раз на магазинчиках появились объявления: "Работаем только на выдачу заказов. Заказы по телефону УУУ-ХХХ". Можно было позвонить, и все, что нужно сразу выносили к дверям вместе с