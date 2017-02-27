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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8419842084218422>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 133
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
22%
29
26,50-27,00
37%
49
27,00-27,50
17%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 12:09

  Shaman написав:
  vitaliian написав:...
Фабрика где я тогда работал - крупный импортёр, месяц не могла купить 20 куе долларов для закупки сырья, а вы про пересичных. Даже рассматривали вариант остановки производства, но смогли привлечь иностранного инвестора с валютой.

ничего личного, но как выходной оффтоп - фабрика, у которой задержка закупки сырья на 20 куе может привести к останову, - не может быть КРУПНЫМ импортером :)

средняя компания - закупки сырья в районе эквивалент 100 куе/день
я же не писал что склад был пустым, и тарился с нуля, какие то отдельные позиции закончились, которые тем не менее влияли на общий производственный процесс, типа изюма в кексах только промышленная химия. в своем сегменте 70% доли рынка это крупный импортер? По сравнению с Нафтогазом может быть и мелочь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 12:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_K написав:А в новострои также стремно. Что делать?
у вас есть дети сироты? Или церковь откройте ордена доблести киевских инвесторов
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 12:31

  Успіх написав:
  BIGor написав:
  Успіх написав:Загалом, я вийшов "сухим із води" з 4х лопнувших банків(Форум-/менше половини фонда/, Дельта- /майже фонд/, ФіК-/трошки більше половини фонда/, Платинум- /майже фонд/)
Всюди все повернули до копійки!

Можливо, хтось запитає - "як так? То якесь чудо? Не може такого бути!"

А я відповім просто - дивіться на назву мого ніку!

За ваши провтыки заплатили налогоплательщики. Не вижу чем гордиться.

Які саме "провтики" ?
Я заносив в банки з ліцензією від НБУ, а не в шарашкіни контори!

Угу. Под 27% годовых. Кстати, если в гривне, то все равно это пролет.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 12:33

Нереальна реальність©

Де люди?
Де торгівля?
Чого ніхто не чухається, що "може закриють все на карантин" і не буде де купити?
Та не всі ж в інтернеті купляють!
А з пересиланням - то й дорожче часто виходить!

То чого люди "не летять/не налітають" на товар? Чого не розбирають? :)
Хоча би у ці дні, коли з усіх чайників трублять, що скоро можуть все закрити/або будуть пускати в магазини/заклади лише по ковід-перепустках!

Люди, ауууууу!
Не сидіть по домівках, а гроші в руки і на шопінг! :D
Досить витрачати все на АТБ! :D
Зробіть всіх разом!©😁
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 12:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:То чого люди "не летять/не налітають" на товар? Чого не розбирають
у всех всё есть.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 12:52

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  hxbbgaf написав:Угу. Под 27% годовых. Кстати, если в гривне, то все равно это пролет

Тоді було, навіть, під 28% ;)
А тримав тоді, як гривню, так і долари на депо. В Дельті тримав майже все в долярчиках.

І я просто до того, що я ВСІ свої гроші витягнув з лопнувших банків, навідміну від тих, хто поклав долярчики під Фонд!

Ті, що клали долярчики під Фонд - то витягнули тільки 200Кгрн, а решта "подарували" на благо...
А я клав +/- пів фонда, то там, де були долярчики - то мій дохід в гривні - подвоївся :)
Правда, якщо б мав тоді більше бабла, то мабуть, клав би теж під Фонд, так як люблю частенько ризикнути ;)
Хоча, так як я продовжую бавитись/інвестувати в котловани - то моя ризиковість ніде не зникла)) ...покищо)) :D
Думаю!
Дію!
Багатію!©😁
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 12:54

  vitaliian написав:
  Успіх написав:То чого люди "не летять/не налітають" на товар? Чого не розбирають
у всех всё есть.

...крім щастя і 100%го здоров'я... :D
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 13:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Чого ніхто не чухається, що "може закриють все на карантин" і не буде де купити?

А чего суетиться?
Перед первым локдауном я сделал запасы всего необходимого, и это помогло его достаточно комфортно пережить. Перед вторым тоже запасался, но это уже оказалось лишним. Теперь сижу на попе ровно.
В супермаркетах, которые чуть приличнее АТБ, есть почти все, что нужно. Их не закроют. И убирать с полок сопутствующие товары они не будут, потому что они приличнее АТБ.
А мелкие магазинчики, как показал второй карантин, вполне уже приспособились. Если первый раз все было закрыто, во второй раз на магазинчиках появились объявления: "Работаем только на выдачу заказов. Заказы по телефону УУУ-ХХХ". Можно было позвонить, и все, что нужно сразу выносили к дверям вместе с терминалом.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 13:20

Все буде добре!©

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Чого ніхто не чухається, що "може закриють все на карантин" і не буде де купити?

А чего суетиться?
Перед первым локдауном я сделал запасы всего необходимого, и это помогло его достаточно комфортно пережить. Перед вторым тоже запасался, но это уже оказалось лишним. Теперь сижу на попе ровно.
В супермаркетах, которые чуть приличнее АТБ, есть почти все, что нужно. Их не закроют. И убирать с полок сопутствующие товары они не будут, потому что они приличнее АТБ.
А мелкие магазинчики, как показал второй карантин, вполне уже приспособились. Если первый раз все было закрыто, во второй раз на магазинчиках появились объявления: "Работаем только на выдачу заказов. Заказы по телефону УУУ-ХХХ". Можно было позвонить, и все, что нужно сразу выносили к дверям вместе с терминалом.

Так, все це правда.

Ну, тоді я трошки ризикну і розширу асортимент перед можливим лоХдауном :D
Теж буду продавати "через двері/вікно", повісивши свій номер телефону))
Тим паче, що я вже одну дозу вакцини "закачав" в себе :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 13:26

  Успіх написав:Так, все це правда.

Ну, тоді я трошки ризикну і розширу асортимент перед можливим лоХдауном :D
Теж буду продавати "через двері/вікно", повісивши свій номер телефону))
Тим паче, що я вже одну дозу вакцини "закачав" в себе :mrgreen:

так не стесняйтесь, вешайте номер прямо тут 8)
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