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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8419842084218422

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 133
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
22%
29
26,50-27,00
37%
49
27,00-27,50
17%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 13:28

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Чого ніхто не чухається, що "може закриють все на карантин" і не буде де купити?

А чего суетиться?
Перед первым локдауном я сделал запасы всего необходимого, и это помогло его достаточно комфортно пережить. Перед вторым тоже запасался, но это уже оказалось лишним. Теперь сижу на попе ровно.


да, пол года назад запас муки сделал, за пол года только половину израсходовал. Запас каш можно докупить, но их много брать не хочу - партия может порченая оказаться. Овощи, масло и мясо на долго не запасёшь.

Думаю у многих также. Так что ожидать ажиотажного спроса не стоит. На скоропортящиеся продукты всегда постоянный спрос. А то, что можно запасти, тем уже все запаслись.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 14:28

  Цитрин написав:
  Сибарит написав:
  Успіх написав:Чого ніхто не чухається, що "може закриють все на карантин" і не буде де купити?
А чего суетиться?
Перед первым локдауном я сделал запасы всего необходимого, и это помогло его достаточно комфортно пережить. Перед вторым тоже запасался, но это уже оказалось лишним. Теперь сижу на попе ровно.
да, пол года назад запас муки сделал, за пол года только половину израсходовал. Запас каш можно докупить, но их много брать не хочу - партия может порченая оказаться. Овощи, масло и мясо на долго не запасёшь.
Думаю у многих также. Так что ожидать ажиотажного спроса не стоит. На скоропортящиеся продукты всегда постоянный спрос. А то, что можно запасти, тем уже все запаслись.

Я вообще ничем не запасался ни в 20м, ни в 21м. До 2182 года еще далеко.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:12

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:То чого люди "не летять/не налітають" на товар? Чого не розбирають
у всех всё есть.

...крім щастя і 100%го здоров'я... :D

Вот вам 100% бизнес идеи на ближайшие 20 лет.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:17

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:А в новострои также стремно. Что делать?
у вас есть дети сироты? Или церковь откройте ордена доблести киевских инвесторов

Есть дети-сироты. Двойко: Виталиан и Успих.
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