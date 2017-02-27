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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 жов, 2021 13:28
Сибарит написав: Успіх написав:
Чого ніхто не чухається, що "може закриють все на карантин" і не буде де купити?
А чего суетиться?
Перед первым локдауном я сделал запасы всего необходимого, и это помогло его достаточно комфортно пережить. Перед вторым тоже запасался, но это уже оказалось лишним. Теперь сижу на попе ровно.
да, пол года назад запас муки сделал, за пол года только половину израсходовал. Запас каш можно докупить, но их много брать не хочу - партия может порченая оказаться. Овощи, масло и мясо на долго не запасёшь.
Думаю у многих также. Так что ожидать ажиотажного спроса не стоит. На скоропортящиеся продукты всегда постоянный спрос. А то, что можно запасти, тем уже все запаслись.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 14:28
Цитрин написав: Сибарит написав: Успіх написав:
Чого ніхто не чухається, що "може закриють все на карантин" і не буде де купити?
А чего суетиться?
Перед первым локдауном я сделал запасы всего необходимого, и это помогло его достаточно комфортно пережить. Перед вторым тоже запасался, но это уже оказалось лишним. Теперь сижу на попе ровно.
да, пол года назад запас муки сделал, за пол года только половину израсходовал. Запас каш можно докупить, но их много брать не хочу - партия может порченая оказаться. Овощи, масло и мясо на долго не запасёшь.
Думаю у многих также. Так что ожидать ажиотажного спроса не стоит. На скоропортящиеся продукты всегда постоянный спрос. А то, что можно запасти, тем уже все запаслись.
Я вообще ничем не запасался ни в 20м, ни в 21м. До 2182 года еще далеко.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 15:12
Успіх написав: vitaliian написав: Успіх написав:
То чого люди "не летять/не налітають" на товар? Чого не розбирають
у всех всё есть.
...крім щастя і 100%го здоров'я...
Вот вам 100% бизнес идеи на ближайшие 20 лет.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 15:17
vitaliian написав: Investor_K написав:
А в новострои также стремно. Что делать?
у вас есть дети сироты? Или церковь откройте ордена доблести киевских инвесторов
Есть дети-сироты. Двойко: Виталиан и Успих.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 16:20
Успіх написав:
Де люди?
Де торгівля?
Чого ніхто не чухається, що "може закриють все на карантин" і не буде де купити?
Та не всі ж в інтернеті купляють!
А з пересиланням - то й дорожче часто виходить!
То чого люди "не летять/не налітають" на товар? Чого не розбирають?
Хоча би у ці дні, коли з усіх чайників трублять, що скоро можуть все закрити/або будуть пускати в магазини/заклади лише по ковід-перепустках!
Люди, ауууууу!
Не сидіть по домівках, а гроші в руки і на шопінг!
Досить витрачати все на АТБ!
Зробіть всіх разом!©😁
Сегодня был в ашане (в Запорожье) - народ гребёт как перед Новым Годом. Очереди на всех кассах минимум 5-6чел
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Додано: Нед 24 жов, 2021 16:23
vitaliian написав: Успіх написав:
[quote="53
То чого люди "не летять/не налітають" на товар? Чого не розбирають
у всех всё есть.
...крім щастя і 100%го здоров'я...
[/quote]
""""""""
Вот вам 100% бизнес идеи на ближайшие 20 лет.[/quote]
"""""""""
Ну, тема здоров'я, наче, вічна)) - поки не винайдуть "ліксир молодості/довголіття"
Ну, а щастя - то вже тема/бізнес психологів
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Додано: Нед 24 жов, 2021 16:25
Вкладчик1234 написав: Успіх написав:
Де люди?
Де торгівля?
Чого ніхто не чухається, що "може закриють все на карантин" і не буде де купити?
Та не всі ж в інтернеті купляють!
А з пересиланням - то й дорожче часто виходить!
То чого люди "не летять/не налітають" на товар? Чого не розбирають?
Хоча би у ці дні, коли з усіх чайників трублять, що скоро можуть все закрити/або будуть пускати в магазини/заклади лише по ковід-перепустках!
Люди, ауууууу!
Не сидіть по домівках, а гроші в руки і на шопінг!
Досить витрачати все на АТБ!
Зробіть всіх разом!©😁
Сегодня был в ашане (в Запорожье) - народ гребёт как перед Новым Годом. Очереди на всех кассах минимум 5-6чел
Гребуть жратву, чи все підряд?
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Додано: Нед 24 жов, 2021 16:28
Вкладчик1234 написав:
Сегодня был в ашане (в Запорожье) - народ гребёт как перед Новым Годом. Очереди на всех кассах минимум 5-6чел
В Ашане кажд год месяц октябрь празднуют ДР и проводят акции многочисленные.И очень даже не плохие.Сейчас идёт последняя неделя...
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Додано: Нед 24 жов, 2021 16:30
Успіх написав:
Гребуть жратву, чи все підряд?
Всё подряд.
Видел у мужика на кассе несколько паков туалетной бумаги, кроме всего прочего (не шучу
)
Но у нас Ашан в центре города в "ТРЦ", пипл совмещает закупы на выходных с проведением времени (досуг так себе, но "пипл хавает")
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