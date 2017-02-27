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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8420842184228423

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 133
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
22%
29
26,50-27,00
37%
49
27,00-27,50
17%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 17:57

  Успіх написав:(перекинув з іншої гілки)
Чомусь (так склалося), що я, за 11р. свого бізнесу - помічаю в більшості (можливо близько 70%, а можливо й більше) бідних людей/клієнтів, для яких і "дешевий товар" дорого(хоч в мене дешевше, майже, від всіх найближчих в райончику конкурентів) - вони стогнуть/маєш вислухати, яка в них бідося дома, чи на роботі, а також про владу і т.п., і ще "скиньте щось/знижка буде?" - але половина(ну чи менша половина) з них так нічого й не купує, а йде далі вишукувати "дешевше дешевшого" і т.п, або просто ще відкладає покупку "на потім".
Далі, 25% - клієнти "середнячки" - прийшли купили і пішли, або трошки поморочили голову, але в більшості випадків таки купили!
Ну і близько 5% - питають "а є щось ще дорожче/якісніше?" :mrgreen: - хоч вони теж так, як і з першої категорії "бідних" - люблять поморочили голову і половина з них так і піде, нічого не купивши. :mrgreen:

Тому, я й зробив такі висновки, що тих 70%, чи ще більше - НЕ заходять "на каву" десь, а беруть з дому в термосах, чи роблять її собі на роботі, але "з чайника"(типу в атб купили порошок 3в1) :mrgreen:

А яких ви(форумчани) помічаєте людей в себе на роботі? :D

1. Не цінують свій час. Чому дурні, бо бідні. За той час поки вишукують дешевший на 5 копійок товар, могли би або щось зробити, або чогось навчитися щоб потім заробляти більше.

2. Ці вже знають ціну часу, якщо зходу не виходить виторгувати, то марно час не витрачають.

3. Цим навіть хвилина зайвих розмов буде дорожче чим отримана скидка.
І друге, їм вигідніше поставити щось дороге, що не буде ломатися і потребувати зайвої уваги, так як простіше взяти дорого та надійне і не паритися.

Сам ти в якій категорії?
Судячи з того, як ти тут тупими питаннями виносиш мозок, думаю що в першій.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 17:58

  Цитрин написав:
  Сибарит написав:Долгосрочные стратегии - это хорошо, но условия иногда меняются столь кардинально, что все стратегии летят к чертям. И очень важно, чтобы власти имели возможность адекватно на изменения реагировать. Причем адекватно со своей точки зрения, а не зрения обывателя, который мало что понимает.


Согласен, поэтому KPI важно оценивать не по тому что говорят и обещают, а по фактическим результатам деятельности на каждом майлстоуне (например ежемесячно и по окончании каждого года).

Если чтото пообещали и не выполнили, но при этом KPI вырос (отношение доходов к расходам у граждан увеличилось), то на невыполненные обещания народ закроет глаза - пошумят и успокоятся. Т.к. взамен власть дала улучшение благосостояния народа. Это гораздо лучше, чем выполненные обещания при падении уровня жизни.

КРІ давно є:
середня тривалість життя,
смертність серед дітей до 1го року,
і ще багато подібних показників.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 18:05

  edvardd написав:Пример инфляции:
Зображення

нівфгассє,
виходить я на ціні карти заробив більше, чим на майнінгу
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 18:07

  Цитрин написав:
  juristkostya написав:Насчёт от курса, мне кажется, уже м не один месяц как наоборот. В банках выгоднее. В обменку есть смысл толькл с совсем проблемными купюрами.


Сегодня:

Укрсиббанк: 26.18 / 26.52
Обменки: 26.30 / 26.40

Где выгода в банках? Можете пример таких банков привести?

Дивіться ТАС, Рада, Південний
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 18:29

За крок до перевороту думок!©

  Вкладчик1234 написав:
  Успіх написав:Гребуть жратву, чи все підряд?

Всё подряд.
Видел у мужика на кассе несколько паков туалетной бумаги, кроме всего прочего (не шучу :) )

Но у нас Ашан в центре города в "ТРЦ", пипл совмещает закупы на выходных с проведением времени (досуг так себе, но "пипл хавает")

Ясно))
Все як завжди - великі акули бізнесу поїдають маленьку кільку-підприємців :roll:
Та й наші люди - "мАлАдци"!
Як знайома розказувала(яка торгує на ринку) - що бачить - приїде сім'я з дитиною-двома, засядуть в кафешці - замовлять по ход-догу, чи шаурмі + татові пиво, дітям і жінці сік, ще може щось - і 300-400грн, як не було.... А тоді приходять такі(чи їм подібні) в магазин до моєї знайомої - "ой, а чого таке дороге взуття для дітей?!!!(аж 450-650грн) :mrgreen:
Знайома каже, що нераз хочеться аж в очі таким сказати - "взуття дороге? - а те, що ви щойно СПУСТИЛИ майже ціну взуття за один захід в кафе - це так, куйня собача?!" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 18:33

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Гребуть жратву, чи все підряд?
я сегодня в 10 носков инвестировал
  Успіх написав:Ну, а щастя - то вже тема/бізнес психологів
вы бы преуспели. Только надо подготовится, уже есть лекарства от плохого настроения, депрессии, навязчивых мыслей, гиперактивности, активирующие у детей развитие речи и математическую зону мозга.

Тестируются лекарства от пассивности типа Обломова. Называются нетипичные антипсихотики. Можно загуглить

Та я б щастя людям "дарував" би через ютуб-відосіки! :mrgreen: :D
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