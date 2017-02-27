|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 жов, 2021 19:12
Молодец тот, кто инвестировал в 10 пар носков. Только должна быть одна модель. Чтобы при повреждении одного носка можно было брать носок из другой пары. И так до последнего экземпляра носить
Востаннє редагувалось Investor_K
в Нед 24 жов, 2021 19:18, всього редагувалось 1 раз.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6967
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 611 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 19:15
Investor_K написав:
Молодец то, кто инвестировал в 10 пар носков. Только должна быть одна можель. Чтобы при повреждении одного носка можно юыло брать номок из другой пары. И так до последнего экземпляра носить.
Классно написано !
Почти без воскресных ошибок ....
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 3307
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 3312 раз.
- Подякували: 3294 раз.
-
- Профіль
-
5
Додано: Нед 24 жов, 2021 19:17
Отредактировал с учетом потребностей холявы. Спасибо семинаристу за помощь при написании материала
Востаннє редагувалось Investor_K
в Нед 24 жов, 2021 19:20, всього редагувалось 1 раз.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6967
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 611 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 19:20
Investor_K написав:
Молодец то, кто инвестировал в 10 пар носков. Только должна быть одна можель. Чтобы при повреждении одного носка можно юыло брать номок из другой пары. И так до последнего экземпляра носить.
Откуда такая уверенность на счет 10 ПАР! Человек написал, что вложился в 10 носков - 5 ПАР!
-
sergikkc007
-
-
- Повідомлень: 214
- З нами з: 21.04.20
- Подякував: 305 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 19:23
sergikkc007 написав: Investor_K написав:
Молодец то, кто инвестировал в 10 пар носков. Только должна быть одна можель. Чтобы при повреждении одного носка можно юыло брать номок из другой пары. И так до последнего экземпляра носить.
Откуда такая уверенность на счет 10 ПАР! Человек написал, что вложился в 10 носков - 5 ПАР!
Более итересно другое. Все носки на левую ногу или только на правую?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6967
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 611 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 19:25
Investor_K намекаете что надо было в магазине все перемерять ?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8970
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1601 раз.
- Подякували: 2330 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 19:28
Investor_K написав:
[
Более итересно другое. Все носки на левую ногу или только на правую?[/quote]
НЕСТАНДАРТНОЕ МЫШЛЕНИЕ !
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 3307
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 3312 раз.
- Подякували: 3294 раз.
-
- Профіль
-
5
Додано: Нед 24 жов, 2021 19:28
vitaliian написав:Investor_K
намекаете что надо было в магазине все перемерять ?
А Вы инвестировали деньги, купив кота в мешке???
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6967
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 611 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 19:31
Investor_K написав: vitaliian написав:Investor_K
намекаете что надо было в магазине все перемерять ?
А Вы инвестировали деньги, купив кота в мешке???
Ну получается да. Инвесторы ж покупают квартиры в котлованах, чем я хуже?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8970
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1601 раз.
- Подякували: 2330 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|28148
|12139679
|
|
|7809
|11059818
|
Суб 23 жов, 2021 13:36
ЛОБ
|
|1215
|3061189
|
Суб 23 жов, 2021 10:43
BIGor
|