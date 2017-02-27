RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8422842384248425>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 133
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
22%
29
26,50-27,00
37%
49
27,00-27,50
17%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Молодец тот, кто инвестировал в 10 пар носков. Только должна быть одна модель. Чтобы при повреждении одного носка можно было брать носок из другой пары. И так до последнего экземпляра носить
Востаннє редагувалось Investor_K в Нед 24 жов, 2021 19:18, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6967
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 611 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:15

  Investor_K написав:Молодец то, кто инвестировал в 10 пар носков. Только должна быть одна можель. Чтобы при повреждении одного носка можно юыло брать номок из другой пары. И так до последнего экземпляра носить.



Классно написано !
Почти без воскресных ошибок ....
холява
2
 
Повідомлень: 3307
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3312 раз.
Подякували: 3294 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:17

Отредактировал с учетом потребностей холявы. Спасибо семинаристу за помощь при написании материала
Востаннє редагувалось Investor_K в Нед 24 жов, 2021 19:20, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6967
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 611 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:18

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Молодец тот, кто инвестировал в 10 пар носков. Только должна быть одна модель. Чтобы при повреждении одного носка можно было брать носок из другой пары. И так до последнего экземпляра носить.

Может и с обувью так можно?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8970
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1601 раз.
Подякували: 2330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:20

  Investor_K написав:Молодец то, кто инвестировал в 10 пар носков. Только должна быть одна можель. Чтобы при повреждении одного носка можно юыло брать номок из другой пары. И так до последнего экземпляра носить.


Откуда такая уверенность на счет 10 ПАР! Человек написал, что вложился в 10 носков - 5 ПАР!
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 214
З нами з: 21.04.20
Подякував: 305 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:23

  sergikkc007 написав:
  Investor_K написав:Молодец то, кто инвестировал в 10 пар носков. Только должна быть одна можель. Чтобы при повреждении одного носка можно юыло брать номок из другой пары. И так до последнего экземпляра носить.


Откуда такая уверенность на счет 10 ПАР! Человек написал, что вложился в 10 носков - 5 ПАР!

Более итересно другое. Все носки на левую ногу или только на правую?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6967
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 611 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:25

Investor_K намекаете что надо было в магазине все перемерять ?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8970
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1601 раз.
Подякували: 2330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:28

  Investor_K написав:[

Более итересно другое. Все носки на левую ногу или только на правую?[/quote]

НЕСТАНДАРТНОЕ МЫШЛЕНИЕ !
холява
2
 
Повідомлень: 3307
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3312 раз.
Подякували: 3294 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:28

  vitaliian написав:Investor_K намекаете что надо было в магазине все перемерять ?

А Вы инвестировали деньги, купив кота в мешке???
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6967
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 611 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:31

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:Investor_K намекаете что надо было в магазине все перемерять ?

А Вы инвестировали деньги, купив кота в мешке???

Ну получается да. Инвесторы ж покупают квартиры в котлованах, чем я хуже?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8970
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1601 раз.
Подякували: 2330 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8422842384248425>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ромасик, холява, ЛАД і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2813, 2814, 2815
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
28148 12139688
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 жов, 2021 19:29
DmitryK
Валютный рынок в мире 1 ... 779, 780, 781
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7809 11059831
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 жов, 2021 13:36
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 120, 121, 122
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1215 3061190
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 жов, 2021 10:43
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99806)
24.10.2021 21:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.