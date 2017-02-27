|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 жов, 2021 19:33
vitaliian написав: Investor_K написав: vitaliian написав:Investor_K
намекаете что надо было в магазине все перемерять ?
А Вы инвестировали деньги, купив кота в мешке???
Ну получается да. Инвесторы ж покупают квартиры в котлованах, чем я хуже?
В принципе для начала и получения опыта инвестирования неплохой выбор. Мои поздравления!
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6967
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 611 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 19:35
холява написав:
Почему люди не могут посидеть в кафе , бистро ,пивной со всей семьей ?
Доброго здоров'я!
Можуть, але нехай тоді не розказують знайомій, що дорого!
Або хрестик, або труси©
холява написав:
Почему Вы ничего не пишите об отсутствии мелких купюр и монет ?
Как Вы обоснуете , что всех загоняют на карты и на расчеты ими ?
Так, справді - з дрібними грошима важко, але стараюсь наміняти грубі на дрібні у маршрутці
і мати завжди в касі біля тисячі дрібними(1,2,5,10,20)
А хто хоче оплатити карткою, то пропоную мені скинути через П24 і майже усі погоджуються, хоч таких клієнтів в мене мало(так як вони в основному йдуть до мене за "невеликою покупкою", тому переважно мають готівку)
холява написав:
.... и самое интересное .... вы же можете ВСАДИТЬ всех конкурентов по цене (недавно об этом писали ) , а вот вас всадить это плохо
Якщо мене всадять мої конкуренти - нов проблем, так як ми "в одному човні" і на однакових умовах...(як в боксі - в одній ваговій категорії)
А от те, що починає акула/кит поглинати планктон/кільку - ну тут вже якось не те
Це, якби Ви вийшли на ринг проти Кличка
- довго протримаєтесь?
Ну от, а треба якось триматись!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1768
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 19:39
Холява против Кличка продержится долго. У него носки все на одну ногу. Кличко сразу такие загадки не разгадывает. Пару раундов пройдет.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6967
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 611 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 19:47
Investor_K написав:
Холява против Кличка продержится долго. У него носки все на одну ногу. Кличко сразу такие загадки не разгадывает. Пару раундов пройдет.
........Не надо больше сегодня пить "сыворотку правды" .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 3307
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 3312 раз.
- Подякували: 3294 раз.
-
- Профіль
-
5
Додано: Нед 24 жов, 2021 20:07
холява написав:
надо больше сегодня пить "сыворотку правды" .
От, саме так, як я обрізав цитату - правильно!))))
Зараз піду в гардеробну/кладовку, там десь ще має бути пиво "оболонь-екстра"...😁
Але ж Ви казали на ніч - не можна!
🤔
Але ж це лише пиво 🍺 - а я лягаю пізно(переважно) - так що все ок!
Будьмо! 🍻
п.с.
Чесно - цього місяця ще пива не пив!
(а так, то 1-2-3-4рази на місяць випиваю пляшечку/літрову пивка)
Цікаво, як воно подіє на мою вакцинованість?
Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 24 жов, 2021 20:11, всього редагувалось 1 раз.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1768
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 20:11
холява написав: Investor_K написав:
Холява против Кличка продержится долго. У него носки все на одну ногу. Кличко сразу такие загадки не разгадывает. Пару раундов пройдет.
........Не надо больше сегодня пить "сыворотку правды" .
Давно хотел спросить вы вакцинировались? Если не секрет.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8970
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1601 раз.
- Подякували: 2330 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 20:15
Уверен, что холява вакцинировался. Это ж на халяву....
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6967
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 611 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 20:15
Успіх написав:
Чесно - цього місяця ще пива не пив!
(а так, то 1-2-3-4рази на місяць випиваю пляшечку/літрову пивка)
Продолжайте держать нас в курсе о своих алкопраздниках. Это как луч света меж всех тех глупостей о финансах на этой ветке.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 5157
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 258 раз.
- Подякували: 1434 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 24 жов, 2021 20:25
Hotab написав: Успіх написав:
Чесно - цього місяця ще пива не пив!
(а так, то 1-2-3-4рази на місяць випиваю пляшечку/літрову пивка)
Продолжайте держать нас в курсе о своих алкопраздниках. Это как луч света меж всех тех глупостей о финансах на этой ветке.
Швидше - навпаки
Але чим вас всіх тут ще розважити, якщо не "клеїти/валяти дурня"?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1768
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 20:27
vitaliian
Я вакцинирован .
Пфайзер .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 3307
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 3312 раз.
- Подякували: 3294 раз.
-
- Профіль
-
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|28148
|12139716
|
|
|7809
|11059860
|
Суб 23 жов, 2021 13:36
ЛОБ
|
|1215
|3061191
|
Суб 23 жов, 2021 10:43
BIGor
|