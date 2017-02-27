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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8422842384248425

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 133
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
22%
29
26,50-27,00
37%
49
27,00-27,50
17%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:33

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:
  vitaliian написав:Investor_K намекаете что надо было в магазине все перемерять ?

А Вы инвестировали деньги, купив кота в мешке???

Ну получается да. Инвесторы ж покупают квартиры в котлованах, чем я хуже?

В принципе для начала и получения опыта инвестирования неплохой выбор. Мои поздравления!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:35

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  холява написав:Почему люди не могут посидеть в кафе , бистро ,пивной со всей семьей ?
Доброго здоров'я!
Можуть, але нехай тоді не розказують знайомій, що дорого!
Або хрестик, або труси© ;)
  холява написав:Почему Вы ничего не пишите об отсутствии мелких купюр и монет ?
Как Вы обоснуете , что всех загоняют на карты и на расчеты ими ?

Так, справді - з дрібними грошима важко, але стараюсь наміняти грубі на дрібні у маршрутці ;) і мати завжди в касі біля тисячі дрібними(1,2,5,10,20)
А хто хоче оплатити карткою, то пропоную мені скинути через П24 і майже усі погоджуються, хоч таких клієнтів в мене мало(так як вони в основному йдуть до мене за "невеликою покупкою", тому переважно мають готівку)
  холява написав:.... и самое интересное .... вы же можете ВСАДИТЬ всех конкурентов по цене (недавно об этом писали ) , а вот вас всадить это плохо
Якщо мене всадять мої конкуренти - нов проблем, так як ми "в одному човні" і на однакових умовах...(як в боксі - в одній ваговій категорії)
А от те, що починає акула/кит поглинати планктон/кільку - ну тут вже якось не те :roll:
Це, якби Ви вийшли на ринг проти Кличка :mrgreen:
- довго протримаєтесь?
Ну от, а треба якось триматись!
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Холява против Кличка продержится долго. У него носки все на одну ногу. Кличко сразу такие загадки не разгадывает. Пару раундов пройдет.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:47

  Investor_K написав:Холява против Кличка продержится долго. У него носки все на одну ногу. Кличко сразу такие загадки не разгадывает. Пару раундов пройдет.


........Не надо больше сегодня пить "сыворотку правды" .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:надо больше сегодня пить "сыворотку правды" .

От, саме так, як я обрізав цитату - правильно!))))
Зараз піду в гардеробну/кладовку, там десь ще має бути пиво "оболонь-екстра"...😁
Але ж Ви казали на ніч - не можна!
🤔
Але ж це лише пиво 🍺 - а я лягаю пізно(переважно) - так що все ок!
Будьмо! 🍻

п.с.
Чесно - цього місяця ще пива не пив!
(а так, то 1-2-3-4рази на місяць випиваю пляшечку/літрову пивка) :D
Цікаво, як воно подіє на мою вакцинованість? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 24 жов, 2021 20:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:11

  холява написав:
  Investor_K написав:Холява против Кличка продержится долго. У него носки все на одну ногу. Кличко сразу такие загадки не разгадывает. Пару раундов пройдет.


........Не надо больше сегодня пить "сыворотку правды" .

Давно хотел спросить вы вакцинировались? Если не секрет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уверен, что холява вакцинировался. Это ж на халяву....
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Чесно - цього місяця ще пива не пив!
(а так, то 1-2-3-4рази на місяць випиваю пляшечку/літрову пивка)

Продолжайте держать нас в курсе о своих алкопраздниках. Это как луч света меж всех тех глупостей о финансах на этой ветке.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:25

  Hotab написав:
  Успіх написав:Чесно - цього місяця ще пива не пив!
(а так, то 1-2-3-4рази на місяць випиваю пляшечку/літрову пивка)

Продолжайте держать нас в курсе о своих алкопраздниках. Это как луч света меж всех тех глупостей о финансах на этой ветке.

Швидше - навпаки :wink:
Але чим вас всіх тут ще розважити, якщо не "клеїти/валяти дурня"? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:27

vitaliian

Я вакцинирован .
Пфайзер .
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