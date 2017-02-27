В принципе для начала и получения опыта инвестирования неплохой выбор. Мои поздравления!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 жов, 2021 19:33
В принципе для начала и получения опыта инвестирования неплохой выбор. Мои поздравления!
Додано: Нед 24 жов, 2021 19:35
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
Доброго здоров'я!
Можуть, але нехай тоді не розказують знайомій, що дорого!
Або хрестик, або труси©
Так, справді - з дрібними грошима важко, але стараюсь наміняти грубі на дрібні у маршрутці і мати завжди в касі біля тисячі дрібними(1,2,5,10,20)
А хто хоче оплатити карткою, то пропоную мені скинути через П24 і майже усі погоджуються, хоч таких клієнтів в мене мало(так як вони в основному йдуть до мене за "невеликою покупкою", тому переважно мають готівку)
Якщо мене всадять мої конкуренти - нов проблем, так як ми "в одному човні" і на однакових умовах...(як в боксі - в одній ваговій категорії)
А от те, що починає акула/кит поглинати планктон/кільку - ну тут вже якось не те
Це, якби Ви вийшли на ринг проти Кличка
- довго протримаєтесь?
Ну от, а треба якось триматись!
Додано: Нед 24 жов, 2021 19:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Холява против Кличка продержится долго. У него носки все на одну ногу. Кличко сразу такие загадки не разгадывает. Пару раундов пройдет.
Додано: Нед 24 жов, 2021 19:47
Додано: Нед 24 жов, 2021 20:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
От, саме так, як я обрізав цитату - правильно!))))
Зараз піду в гардеробну/кладовку, там десь ще має бути пиво "оболонь-екстра"...😁
Але ж Ви казали на ніч - не можна!
🤔
Але ж це лише пиво 🍺 - а я лягаю пізно(переважно) - так що все ок!
Будьмо! 🍻
п.с.
Чесно - цього місяця ще пива не пив!
(а так, то 1-2-3-4рази на місяць випиваю пляшечку/літрову пивка)
Цікаво, як воно подіє на мою вакцинованість?
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 24 жов, 2021 20:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 24 жов, 2021 20:11
Додано: Нед 24 жов, 2021 20:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Уверен, что холява вакцинировался. Это ж на халяву....
Додано: Нед 24 жов, 2021 20:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 24 жов, 2021 20:25
Швидше - навпаки
Але чим вас всіх тут ще розважити, якщо не "клеїти/валяти дурня"?
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