RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8423842484258426

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 133
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
22%
29
26,50-27,00
37%
49
27,00-27,50
17%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:37

  Успіх написав:
  холява написав:надо больше сегодня пить "сыворотку правды" .

От, саме так, як я обрізав цитату - правильно!))))
Зараз піду в гардеробну/кладовку, там десь ще має бути пиво "оболонь-екстра"...😁
Але ж Ви казали на ніч - не можна!
🤔
Але ж це лише пиво 🍺 - а я лягаю пізно(переважно) - так що все ок!
Будьмо! 🍻

п.с.
Чесно - цього місяця ще пива не пив!
(а так, то 1-2-3-4рази на місяць випиваю пляшечку/літрову пивка) :D
Цікаво, як воно подіє на мою вакцинованість? :mrgreen:


УСПИХ , дружище ....пиво , это элексир тупости .
Не пейте его .
холява
2
 
Повідомлень: 3309
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3313 раз.
Подякували: 3295 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:40

  холява написав:vitaliian

Я вакцинирован .
Пфайзер .

Все наши на земле обетованной им привиты. Норм.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6968
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 611 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:42

Investor_K


МИРУ-МИР ,ЕВРЕЯМ-ДЕНЬГИ .
холява
2
 
Повідомлень: 3309
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3313 раз.
Подякували: 3295 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 21:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

[url][/url]
  Успіх написав:а я лягаю пізно
важно понимать кого лягаете?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8974
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1604 раз.
Подякували: 2333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 21:35

  vitaliian написав:[url][/url]
  Успіх написав:а я лягаю пізно
важно понимать кого лягаете?

Неважно.
juristkostya
 
Повідомлень: 3796
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8423842484258426
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gorbatiuk_v, phantom_systems, proftpd66, spacemachine і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2814, 2815, 2816
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
28153 12146278
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 жов, 2021 21:58
proftpd66
Валютный рынок в мире 1 ... 780, 781, 782
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7810 11067172
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 жов, 2021 21:07
buratinyo
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 120, 121, 122
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1215 3062363
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 жов, 2021 10:43
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.