|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 жов, 2021 20:37
Успіх написав: холява написав:
надо больше сегодня пить "сыворотку правды" .
От, саме так, як я обрізав цитату - правильно!))))
Зараз піду в гардеробну/кладовку, там десь ще має бути пиво "оболонь-екстра"...😁
Але ж Ви казали на ніч - не можна!
🤔
Але ж це лише пиво 🍺 - а я лягаю пізно(переважно) - так що все ок!
Будьмо! 🍻
п.с.
Чесно - цього місяця ще пива не пив!
(а так, то 1-2-3-4рази на місяць випиваю пляшечку/літрову пивка)
Цікаво, як воно подіє на мою вакцинованість?
УСПИХ , дружище ....пиво , это элексир тупости .
Не пейте его .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 3309
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 3313 раз.
- Подякували: 3295 раз.
-
- Профіль
-
5
Додано: Нед 24 жов, 2021 20:40
холява написав:vitaliian
Я вакцинирован .
Пфайзер .
Все наши на земле обетованной им привиты. Норм.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6968
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 611 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 20:42
Investor_K
МИРУ-МИР ,ЕВРЕЯМ-ДЕНЬГИ .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 3309
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 3313 раз.
- Подякували: 3295 раз.
-
- Профіль
-
5
Додано: Нед 24 жов, 2021 21:02
[url][/url]
Успіх написав:
а я лягаю пізно
важно понимать кого лягаете?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8980
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1606 раз.
- Подякували: 2336 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 21:35
vitaliian написав:
[url][/url]
Успіх написав:
а я лягаю пізно
важно понимать кого лягаете?
Неважно.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 3796
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1057 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 23:13
Успіх написав: холява написав:
надо больше сегодня пить "сыворотку правды" .
От, саме так, як я обрізав цитату - правильно!))))
Зараз піду в гардеробну/кладовку, там десь ще має бути пиво "оболонь-екстра"...😁
Але ж Ви казали на ніч - не можна!
🤔
Але ж це лише пиво 🍺 - а я лягаю пізно(переважно) - так що все ок!
Будьмо! 🍻
п.с.
Чесно - цього місяця ще пива не пив!
(а так, то 1-2-3-4рази на місяць випиваю пляшечку/літрову пивка)
Цікаво, як воно подіє на мою вакцинованість?
я так розумію, до жінки не тягне (побочка опівнашосту?), залишилось пиво, і то не ясно чи на довго
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26335
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1284 раз.
- Подякували: 2074 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|28159
|12151545
|
|
|7811
|11072056
|
Нед 24 жов, 2021 23:13
ЛОБ
|
|1215
|3064492
|
Суб 23 жов, 2021 10:43
BIGor
|