холява написав:надо больше сегодня пить "сыворотку правды" .
От, саме так, як я обрізав цитату - правильно!)))) Зараз піду в гардеробну/кладовку, там десь ще має бути пиво "оболонь-екстра"...😁 Але ж Ви казали на ніч - не можна! 🤔 Але ж це лише пиво 🍺 - а я лягаю пізно(переважно) - так що все ок! Будьмо! 🍻
п.с. Чесно - цього місяця ще пива не пив! (а так, то 1-2-3-4рази на місяць випиваю пляшечку/літрову пивка) Цікаво, як воно подіє на мою вакцинованість?
УСПИХ , дружище ....пиво , это элексир тупости . Не пейте его .
холява написав:надо больше сегодня пить "сыворотку правды" .
От, саме так, як я обрізав цитату - правильно!)))) Зараз піду в гардеробну/кладовку, там десь ще має бути пиво "оболонь-екстра"...😁 Але ж Ви казали на ніч - не можна! 🤔 Але ж це лише пиво 🍺 - а я лягаю пізно(переважно) - так що все ок! Будьмо! 🍻
п.с. Чесно - цього місяця ще пива не пив! (а так, то 1-2-3-4рази на місяць випиваю пляшечку/літрову пивка) Цікаво, як воно подіє на мою вакцинованість?
я так розумію, до жінки не тягне (побочка опівнашосту?), залишилось пиво, і то не ясно чи на довго