холява написав:Почему Вы ничего не пишите об отсутствии мелких купюр и монет ? Как Вы обоснуете , что всех загоняют на карты и на расчеты ими ?
Так, справді - з дрібними грошима важко, але стараюсь наміняти грубі на дрібні у маршрутці і мати завжди в касі біля тисячі дрібними(1,2,5,10,20) А хто хоче оплатити карткою, то пропоную мені скинути через П24 і майже усі погоджуються, хоч таких клієнтів в мене мало(так як вони в основному йдуть до мене за "невеликою покупкою", тому переважно мають готівку)
холява написав:.... и самое интересное .... вы же можете ВСАДИТЬ всех конкурентов по цене (недавно об этом писали ) , а вот вас всадить это плохо
Якщо мене всадять мої конкуренти - нов проблем, так як ми "в одному човні" і на однакових умовах...(як в боксі - в одній ваговій категорії) А от те, що починає акула/кит поглинати планктон/кільку - ну тут вже якось не те Це, якби Ви вийшли на ринг проти Кличка - довго протримаєтесь? Ну от, а треба якось триматись!