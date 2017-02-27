RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8422842384248425

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 134
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
22%
30
26,50-27,00
37%
49
27,00-27,50
17%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:35

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  холява написав:Почему люди не могут посидеть в кафе , бистро ,пивной со всей семьей ?
Доброго здоров'я!
Можуть, але нехай тоді не розказують знайомій, що дорого!
Або хрестик, або труси© ;)
  холява написав:Почему Вы ничего не пишите об отсутствии мелких купюр и монет ?
Как Вы обоснуете , что всех загоняют на карты и на расчеты ими ?

Так, справді - з дрібними грошима важко, але стараюсь наміняти грубі на дрібні у маршрутці ;) і мати завжди в касі біля тисячі дрібними(1,2,5,10,20)
А хто хоче оплатити карткою, то пропоную мені скинути через П24 і майже усі погоджуються, хоч таких клієнтів в мене мало(так як вони в основному йдуть до мене за "невеликою покупкою", тому переважно мають готівку)
  холява написав:.... и самое интересное .... вы же можете ВСАДИТЬ всех конкурентов по цене (недавно об этом писали ) , а вот вас всадить это плохо
Якщо мене всадять мої конкуренти - нов проблем, так як ми "в одному човні" і на однакових умовах...(як в боксі - в одній ваговій категорії)
А от те, що починає акула/кит поглинати планктон/кільку - ну тут вже якось не те :roll:
Це, якби Ви вийшли на ринг проти Кличка :mrgreen:
- довго протримаєтесь?
Ну от, а треба якось триматись!
Успіх
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 1764
З нами з: 18.03.21
Подякував: 52 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 04:22

  Ukrainian написав:
  Igneus написав:
  Ukrainian написав:В агріколь, УкрСиббанк, ... і тд можна тримати зелень без страху

Зі сплатою комісії:
https://minfin.com.ua/2020/10/01/53114012/

Тримайте в ощад банку


СЧАС: открывают БЕЗ процентный "мий комфорт" (наверное, банка!) с внесением БЕЗ комиссии и со снятием с комиссией!
Миша-клиент
 
Повідомлень: 488
З нами з: 02.11.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 04:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Миша-клиент написав:СЧАС: открывают БЕЗ процентный "мий комфорт" (наверное, банка!) с внесением БЕЗ комиссии и со снятием с комиссией!

https://www.oschadbank.ua/deposit/my-deposit

Тут немає комісії
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10252
З нами з: 18.06.08
Подякував: 38 раз.
Подякували: 711 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 08:06

26.25-26.28/26.32-26.35
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11417
З нами з: 19.05.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 4185 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8422842384248425
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ромасик, Yuriyqwer і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2815, 2816, 2817
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
28163 12183220
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 жов, 2021 08:32
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 780, 781, 782
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7811 11107116
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 жов, 2021 23:13
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 120, 121, 122
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1215 3077296
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 жов, 2021 10:43
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.