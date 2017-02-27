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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8422842384248425

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 134
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
22%
30
26,50-27,00
37%
49
27,00-27,50
17%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:35

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  холява написав:Почему люди не могут посидеть в кафе , бистро ,пивной со всей семьей ?
Доброго здоров'я!
Можуть, але нехай тоді не розказують знайомій, що дорого!
Або хрестик, або труси© ;)
  холява написав:Почему Вы ничего не пишите об отсутствии мелких купюр и монет ?
Как Вы обоснуете , что всех загоняют на карты и на расчеты ими ?

Так, справді - з дрібними грошима важко, але стараюсь наміняти грубі на дрібні у маршрутці ;) і мати завжди в касі біля тисячі дрібними(1,2,5,10,20)
А хто хоче оплатити карткою, то пропоную мені скинути через П24 і майже усі погоджуються, хоч таких клієнтів в мене мало(так як вони в основному йдуть до мене за "невеликою покупкою", тому переважно мають готівку)
  холява написав:.... и самое интересное .... вы же можете ВСАДИТЬ всех конкурентов по цене (недавно об этом писали ) , а вот вас всадить это плохо
Якщо мене всадять мої конкуренти - нов проблем, так як ми "в одному човні" і на однакових умовах...(як в боксі - в одній ваговій категорії)
А от те, що починає акула/кит поглинати планктон/кільку - ну тут вже якось не те :roll:
Це, якби Ви вийшли на ринг проти Кличка :mrgreen:
- довго протримаєтесь?
Ну от, а треба якось триматись!
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 04:22

  Ukrainian написав:
  Igneus написав:
  Ukrainian написав:В агріколь, УкрСиббанк, ... і тд можна тримати зелень без страху

Зі сплатою комісії:
https://minfin.com.ua/2020/10/01/53114012/

Тримайте в ощад банку


СЧАС: открывают БЕЗ процентный "мий комфорт" (наверное, банка!) с внесением БЕЗ комиссии и со снятием с комиссией!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 04:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Миша-клиент написав:СЧАС: открывают БЕЗ процентный "мий комфорт" (наверное, банка!) с внесением БЕЗ комиссии и со снятием с комиссией!

https://www.oschadbank.ua/deposit/my-deposit

Тут немає комісії
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 08:06

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odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 09:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мої вітання.
Пропоную вашій увазі коментар Віктора Козюка, доктора економічних наук та члена Ради НБУ.
Ось посилання на його сторінку у ФБ
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 0671091197
Найголовніший абзац як на мене в самому низу статті. Це фактично резюме статті. Цитата:

"Зрештою, для поміркованої реакції також можна знайти аргумент: все-таки ВВП не повернувся на докризову траєкторію. Найімовірніше, здатність переконати ринки у послідовності політики можна шляхом вибору такої комбінації рівня ставки та реакції курсу на неї, які не залишатимуть сумнівів у підіграванні сировинним баронам з боку монетарної політики."

Я розумію це так. Якщо ставку залишили без змін. то при незмінності ситуації на нашому валютному МБ ми продовжимо помаленьку сповзати вниз і гривня буде зміцнюватись. А як розумієте це ви?

Особисто ще мав надію, що цього тижня ми все таки спробуємо трішечки послабити гривню. Спекулянти непогано зіграли на психологічному факторі того, що ставку залишили без змін. Не потрібно марнувати такого шансу. Подивимось.
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