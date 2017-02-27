холява написав:Почему Вы ничего не пишите об отсутствии мелких купюр и монет ? Как Вы обоснуете , что всех загоняют на карты и на расчеты ими ?
Так, справді - з дрібними грошима важко, але стараюсь наміняти грубі на дрібні у маршрутці і мати завжди в касі біля тисячі дрібними(1,2,5,10,20) А хто хоче оплатити карткою, то пропоную мені скинути через П24 і майже усі погоджуються, хоч таких клієнтів в мене мало(так як вони в основному йдуть до мене за "невеликою покупкою", тому переважно мають готівку)
холява написав:.... и самое интересное .... вы же можете ВСАДИТЬ всех конкурентов по цене (недавно об этом писали ) , а вот вас всадить это плохо
Якщо мене всадять мої конкуренти - нов проблем, так як ми "в одному човні" і на однакових умовах...(як в боксі - в одній ваговій категорії) А от те, що починає акула/кит поглинати планктон/кільку - ну тут вже якось не те Це, якби Ви вийшли на ринг проти Кличка - довго протримаєтесь? Ну от, а треба якось триматись!
Мої вітання. Пропоную вашій увазі коментар Віктора Козюка, доктора економічних наук та члена Ради НБУ. Ось посилання на його сторінку у ФБ https://www.facebook.com/permalink.php? ... 0671091197 Найголовніший абзац як на мене в самому низу статті. Це фактично резюме статті. Цитата:
"Зрештою, для поміркованої реакції також можна знайти аргумент: все-таки ВВП не повернувся на докризову траєкторію. Найімовірніше, здатність переконати ринки у послідовності політики можна шляхом вибору такої комбінації рівня ставки та реакції курсу на неї, які не залишатимуть сумнівів у підіграванні сировинним баронам з боку монетарної політики."
Я розумію це так. Якщо ставку залишили без змін. то при незмінності ситуації на нашому валютному МБ ми продовжимо помаленьку сповзати вниз і гривня буде зміцнюватись. А як розумієте це ви?
Особисто ще мав надію, що цього тижня ми все таки спробуємо трішечки послабити гривню. Спекулянти непогано зіграли на психологічному факторі того, що ставку залишили без змін. Не потрібно марнувати такого шансу. Подивимось.