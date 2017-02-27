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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 жов, 2021 11:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
І тиша на форумі. Така гнітюча для рокетчиків і така радісна для грнпатріотів.
Дуже дякую всім обвалістам за те що вони в валюті по самі томати. Ви вже відіграні і просто глядачі в цьому театрі. Гривня в вас прибуде не скоро, здавати валюту взимку щоб відкупити влітку ви теж не будете, бо здати валюту в збиток славненько давить на мозок.
Тому і влітку значного попиту не буде.
Дуже цікава ситуація.
Дійсно НБУ просто маніпулятор номер 1 у світі.
Розвів всіх хитрих котиків наче сліпих кошенят.
Дякую всім за попадання в молоко.
Буде легше осінню 22-го, бо врожай може бути поганий, енергоносії значно зросли у вартості.
Зайвий попит на валюту міг би наробити шкоди.
Але всі обвалісти зробили добру справу, вони вивели себе з ринку. Щиро дякую камради. Ви підставили плече уряду і НБУ, це заслуговує на щиро подяку, також я вам особисто вдячний, бо ви надовго пішли у валютну сплячку(((
По курсу. Знову 26.30. Якби НБУ підвищив ставку, то було б вже 25.хх, а так радійте, збитки меньше ніж могли бути..
Додано: Пон 25 жов, 2021 11:57
Радоваться сдохшей у соседа корове - наша национальная скрепа
Зі сплатою комісії:
Обзвонил "свои" банки из списка - никаких комиссий для моих валютных счетов.
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