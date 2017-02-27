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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8420842184228423

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 134
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
22%
30
26,50-27,00
37%
49
27,00-27,50
17%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:13

Малюють на investing, що міжбанк жваво [поки] вгору +0,06x.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

І тиша на форумі. Така гнітюча для рокетчиків і така радісна для грнпатріотів.
Дуже дякую всім обвалістам за те що вони в валюті по самі томати. Ви вже відіграні і просто глядачі в цьому театрі. Гривня в вас прибуде не скоро, здавати валюту взимку щоб відкупити влітку ви теж не будете, бо здати валюту в збиток славненько давить на мозок.
Тому і влітку значного попиту не буде.
Дуже цікава ситуація.
Дійсно НБУ просто маніпулятор номер 1 у світі.
Розвів всіх хитрих котиків наче сліпих кошенят.
Дякую всім за попадання в молоко.
Буде легше осінню 22-го, бо врожай може бути поганий, енергоносії значно зросли у вартості.
Зайвий попит на валюту міг би наробити шкоди.
Але всі обвалісти зробили добру справу, вони вивели себе з ринку. Щиро дякую камради. Ви підставили плече уряду і НБУ, це заслуговує на щиро подяку, також я вам особисто вдячний, бо ви надовго пішли у валютну сплячку(((
По курсу. Знову 26.30. Якби НБУ підвищив ставку, то було б вже 25.хх, а так радійте, збитки меньше ніж могли бути..
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:57

  somilitark написав:І тиша на форумі. Така гнітюча для рокетчиків і така радісна для грнпатріотів.
Дуже дякую всім обвалістам за те що вони в валюті по самі томати. Ви вже відіграні і просто глядачі в цьому театрі. Гривня в вас прибуде не скоро, здавати валюту взимку щоб відкупити влітку ви теж не будете, бо здати валюту в збиток славненько давить на мозок.
Тому і влітку значного попиту не буде.
Дуже цікава ситуація.
Дійсно НБУ просто маніпулятор номер 1 у світі.
Розвів всіх хитрих котиків наче сліпих кошенят.
Дякую всім за попадання в молоко.
Буде легше осінню 22-го, бо врожай може бути поганий, енергоносії значно зросли у вартості.
Зайвий попит на валюту міг би наробити шкоди.
Але всі обвалісти зробили добру справу, вони вивели себе з ринку. Щиро дякую камради. Ви підставили плече уряду і НБУ, це заслуговує на щиро подяку, також я вам особисто вдячний, бо ви надовго пішли у валютну сплячку(((
По курсу. Знову 26.30. Якби НБУ підвищив ставку, то було б вже 25.хх, а так радійте, збитки меньше ніж могли бути..


Радоваться сдохшей у соседа корове - наша национальная скрепа :)

Зі сплатою комісії:
https://minfin.com.ua/2020/10/01/53114012/

Обзвонил "свои" банки из списка - никаких комиссий для моих валютных счетов.
Харьков - обменки на 5 коп вверх вслед за МБ (26.40) - 26.35 - 26.45

Уже 26.35 - 26.50, так как МБ продолжает расти потихоньку.
Интересно, коррекция допрыгнет до 26.60 или снова будет пшик?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:49

  kluychkooleg написав:
  somilitark написав:І тиша на форумі. Така гнітюча для рокетчиків і така радісна для грнпатріотів.
Дуже дякую всім обвалістам за те що вони в валюті по самі томати. Ви вже відіграні і просто глядачі в цьому театрі. Гривня в вас прибуде не скоро, здавати валюту взимку щоб відкупити влітку ви теж не будете, бо здати валюту в збиток славненько давить на мозок.
Тому і влітку значного попиту не буде.
Дуже цікава ситуація.
Дійсно НБУ просто маніпулятор номер 1 у світі.
Розвів всіх хитрих котиків наче сліпих кошенят.
Дякую всім за попадання в молоко.
Буде легше осінню 22-го, бо врожай може бути поганий, енергоносії значно зросли у вартості.
Зайвий попит на валюту міг би наробити шкоди.
Але всі обвалісти зробили добру справу, вони вивели себе з ринку. Щиро дякую камради. Ви підставили плече уряду і НБУ, це заслуговує на щиро подяку, також я вам особисто вдячний, бо ви надовго пішли у валютну сплячку(((
По курсу. Знову 26.30. Якби НБУ підвищив ставку, то було б вже 25.хх, а так радійте, збитки меньше ніж могли бути..


Радоваться -

Чомусь дуже поважним і зайнятим людям побачивши 5 копійок зростання після двох гривень вниз, можна запускати ракету і радісно пробивати стелю аж підскакуючи, а логічно припустити, що зимою ніхто валюту із обвалістів не буде здавати, то вже зло.
Я вважаю не можна висловлюватися як ви, ще сюди приправивши пропагандістські штампи і точно не українські прислів'я.
Форум це змагання, я можу дозволити собі нагади про перемогу патріотів, покищо всі 90% обваластів пролетіли поруч з касою. Це факт, до чого ці ваші істерики?))
ПДВ налили завчасно.
Трохи підросли.
Ось і все що треба знати про сьогоднішній міжбанк.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:55

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:57

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
25.10.2021..................26,2779
Доллар потерял 1.5 копейки.

МКГ*............7.3615............7.3651...........+0.05%

Открылись на 2 копейки ниже закрытия субботы. Наскоро хлебнув кофе, пошли вверх и за полчаса выросли на 2.5 копейки. После 11 откатились на полкопейки. Еще через полчаса возобновили рост и к 12 выросли на 3 копейки. На этом не остановились.
В мире доллар до утра демонстрировал легкую тенденцию к снижению, до 12 был стабилен, а после 12 пошел в рост.
Справочный курс встретили котировками 26.3000 - 26.3200, что на 5 копеек выше открытия.

НБУ в субботней пародии на торги участия не принимал.
Остатки на коррсчетах незначительно увеличились. Расходы казначейства и инкассация перевесили увеличение объема суточных сертификатов.

В пятницу объем МБ вырос с 592.2 до 653.5 млн. Чистый спрос составил 622 млн. Клиентский спрос вырос и превысил сократившееся предложение за счет большого объема форвардных сделок. По оперативным сделкам наблюдалось равновесие.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 13:08

  somilitark написав:
  kluychkooleg написав:
  somilitark написав:І тиша на форумі. Така гнітюча для рокетчиків і така радісна для грнпатріотів.
Дуже дякую всім обвалістам за те що вони в валюті по самі томати. Ви вже відіграні і просто глядачі в цьому театрі. Гривня в вас прибуде не скоро, здавати валюту взимку щоб відкупити влітку ви теж не будете, бо здати валюту в збиток славненько давить на мозок.
Тому і влітку значного попиту не буде.
Дуже цікава ситуація.
Дійсно НБУ просто маніпулятор номер 1 у світі.
Розвів всіх хитрих котиків наче сліпих кошенят.
Дякую всім за попадання в молоко.
Буде легше осінню 22-го, бо врожай може бути поганий, енергоносії значно зросли у вартості.
Зайвий попит на валюту міг би наробити шкоди.
Але всі обвалісти зробили добру справу, вони вивели себе з ринку. Щиро дякую камради. Ви підставили плече уряду і НБУ, це заслуговує на щиро подяку, також я вам особисто вдячний, бо ви надовго пішли у валютну сплячку(((
По курсу. Знову 26.30. Якби НБУ підвищив ставку, то було б вже 25.хх, а так радійте, збитки меньше ніж могли бути..


Радоваться -

Чомусь дуже поважним і зайнятим людям побачивши 5 копійок зростання після двох гривень вниз, можна запускати ракету і радісно пробивати стелю аж підскакуючи, а логічно припустити, що зимою ніхто валюту із обвалістів не буде здавати, то вже зло.
Я вважаю не можна висловлюватися як ви, ще сюди приправивши пропагандістські штампи і точно не українські прислів'я.
Форум це змагання, я можу дозволити собі нагади про перемогу патріотів, покищо всі 90% обваластів пролетіли поруч з касою. Це факт, до чого ці ваші істерики?))
ПДВ налили завчасно.
Трохи підросли.
Ось і все що треба знати про сьогоднішній міжбанк.


Писать про истерики (я спокоен, как слон), про какие-то не украинские пословицы (бажаю, шоб у сусiда хата згоріла - краще буде?), приравнивать патриотизм к вере в сильную гривню - все это типичные приемы тролля. Писать можно о чем угодно, и оставивать любую точку зрения. А вот злорадствовать - не красиво.
kluychkooleg
 
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