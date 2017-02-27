І тиша на форумі. Така гнітюча для рокетчиків і така радісна для грнпатріотів. Дуже дякую всім обвалістам за те що вони в валюті по самі томати. Ви вже відіграні і просто глядачі в цьому театрі. Гривня в вас прибуде не скоро, здавати валюту взимку щоб відкупити влітку ви теж не будете, бо здати валюту в збиток славненько давить на мозок. Тому і влітку значного попиту не буде. Дуже цікава ситуація. Дійсно НБУ просто маніпулятор номер 1 у світі. Розвів всіх хитрих котиків наче сліпих кошенят. Дякую всім за попадання в молоко. Буде легше осінню 22-го, бо врожай може бути поганий, енергоносії значно зросли у вартості. Зайвий попит на валюту міг би наробити шкоди. Але всі обвалісти зробили добру справу, вони вивели себе з ринку. Щиро дякую камради. Ви підставили плече уряду і НБУ, це заслуговує на щиро подяку, також я вам особисто вдячний, бо ви надовго пішли у валютну сплячку((( По курсу. Знову 26.30. Якби НБУ підвищив ставку, то було б вже 25.хх, а так радійте, збитки меньше ніж могли бути..
somilitark написав:І тиша на форумі. Така гнітюча для рокетчиків і така радісна для грнпатріотів. Дуже дякую всім обвалістам за те що вони в валюті по самі томати. Ви вже відіграні і просто глядачі в цьому театрі. Гривня в вас прибуде не скоро, здавати валюту взимку щоб відкупити влітку ви теж не будете, бо здати валюту в збиток славненько давить на мозок. Тому і влітку значного попиту не буде. Дуже цікава ситуація. Дійсно НБУ просто маніпулятор номер 1 у світі. Розвів всіх хитрих котиків наче сліпих кошенят. Дякую всім за попадання в молоко. Буде легше осінню 22-го, бо врожай може бути поганий, енергоносії значно зросли у вартості. Зайвий попит на валюту міг би наробити шкоди. Але всі обвалісти зробили добру справу, вони вивели себе з ринку. Щиро дякую камради. Ви підставили плече уряду і НБУ, це заслуговує на щиро подяку, також я вам особисто вдячний, бо ви надовго пішли у валютну сплячку((( По курсу. Знову 26.30. Якби НБУ підвищив ставку, то було б вже 25.хх, а так радійте, збитки меньше ніж могли бути..
Радоваться сдохшей у соседа корове - наша национальная скрепа
somilitark написав:І тиша на форумі. Така гнітюча для рокетчиків і така радісна для грнпатріотів. Дуже дякую всім обвалістам за те що вони в валюті по самі томати. Ви вже відіграні і просто глядачі в цьому театрі. Гривня в вас прибуде не скоро, здавати валюту взимку щоб відкупити влітку ви теж не будете, бо здати валюту в збиток славненько давить на мозок. Тому і влітку значного попиту не буде. Дуже цікава ситуація. Дійсно НБУ просто маніпулятор номер 1 у світі. Розвів всіх хитрих котиків наче сліпих кошенят. Дякую всім за попадання в молоко. Буде легше осінню 22-го, бо врожай може бути поганий, енергоносії значно зросли у вартості. Зайвий попит на валюту міг би наробити шкоди. Але всі обвалісти зробили добру справу, вони вивели себе з ринку. Щиро дякую камради. Ви підставили плече уряду і НБУ, це заслуговує на щиро подяку, також я вам особисто вдячний, бо ви надовго пішли у валютну сплячку((( По курсу. Знову 26.30. Якби НБУ підвищив ставку, то було б вже 25.хх, а так радійте, збитки меньше ніж могли бути..
Радоваться -
Чомусь дуже поважним і зайнятим людям побачивши 5 копійок зростання після двох гривень вниз, можна запускати ракету і радісно пробивати стелю аж підскакуючи, а логічно припустити, що зимою ніхто валюту із обвалістів не буде здавати, то вже зло. Я вважаю не можна висловлюватися як ви, ще сюди приправивши пропагандістські штампи і точно не українські прислів'я. Форум це змагання, я можу дозволити собі нагади про перемогу патріотів, покищо всі 90% обваластів пролетіли поруч з касою. Це факт, до чого ці ваші істерики?)) ПДВ налили завчасно. Трохи підросли. Ось і все що треба знати про сьогоднішній міжбанк.
Открылись на 2 копейки ниже закрытия субботы. Наскоро хлебнув кофе, пошли вверх и за полчаса выросли на 2.5 копейки. После 11 откатились на полкопейки. Еще через полчаса возобновили рост и к 12 выросли на 3 копейки. На этом не остановились. В мире доллар до утра демонстрировал легкую тенденцию к снижению, до 12 был стабилен, а после 12 пошел в рост. Справочный курс встретили котировками 26.3000 - 26.3200, что на 5 копеек выше открытия.
НБУ в субботней пародии на торги участия не принимал. Остатки на коррсчетах незначительно увеличились. Расходы казначейства и инкассация перевесили увеличение объема суточных сертификатов.
В пятницу объем МБ вырос с 592.2 до 653.5 млн. Чистый спрос составил 622 млн. Клиентский спрос вырос и превысил сократившееся предложение за счет большого объема форвардных сделок. По оперативным сделкам наблюдалось равновесие.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
somilitark написав:І тиша на форумі. Така гнітюча для рокетчиків і така радісна для грнпатріотів. Дуже дякую всім обвалістам за те що вони в валюті по самі томати. Ви вже відіграні і просто глядачі в цьому театрі. Гривня в вас прибуде не скоро, здавати валюту взимку щоб відкупити влітку ви теж не будете, бо здати валюту в збиток славненько давить на мозок. Тому і влітку значного попиту не буде. Дуже цікава ситуація. Дійсно НБУ просто маніпулятор номер 1 у світі. Розвів всіх хитрих котиків наче сліпих кошенят. Дякую всім за попадання в молоко. Буде легше осінню 22-го, бо врожай може бути поганий, енергоносії значно зросли у вартості. Зайвий попит на валюту міг би наробити шкоди. Але всі обвалісти зробили добру справу, вони вивели себе з ринку. Щиро дякую камради. Ви підставили плече уряду і НБУ, це заслуговує на щиро подяку, також я вам особисто вдячний, бо ви надовго пішли у валютну сплячку((( По курсу. Знову 26.30. Якби НБУ підвищив ставку, то було б вже 25.хх, а так радійте, збитки меньше ніж могли бути..
Радоваться -
Чомусь дуже поважним і зайнятим людям побачивши 5 копійок зростання після двох гривень вниз, можна запускати ракету і радісно пробивати стелю аж підскакуючи, а логічно припустити, що зимою ніхто валюту із обвалістів не буде здавати, то вже зло. Я вважаю не можна висловлюватися як ви, ще сюди приправивши пропагандістські штампи і точно не українські прислів'я. Форум це змагання, я можу дозволити собі нагади про перемогу патріотів, покищо всі 90% обваластів пролетіли поруч з касою. Це факт, до чого ці ваші істерики?)) ПДВ налили завчасно. Трохи підросли. Ось і все що треба знати про сьогоднішній міжбанк.
Писать про истерики (я спокоен, как слон), про какие-то не украинские пословицы (бажаю, шоб у сусiда хата згоріла - краще буде?), приравнивать патриотизм к вере в сильную гривню - все это типичные приемы тролля. Писать можно о чем угодно, и оставивать любую точку зрения. А вот злорадствовать - не красиво.
Читати пости баксофілів в стилі - долар падає а ціни ростуть, гривня зміцнюється а економіка на рівні сомалі, то трохи втомлює. І якраз про зловтішання не баксофілам казати - ці люди постійно бажають нашій економіці негараздів аби в них трохи підросло і відповідно цим негараздам радіють, гривнепатріоти люди ж ризикові і кармічно більше заслуговують на підтримку і прибуток, адже процвітання власної держави їм на користь, вони вірять в краще майбутнє