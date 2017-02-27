Додано: Пон 25 жов, 2021 11:18

І тиша на форумі. Така гнітюча для рокетчиків і така радісна для грнпатріотів.

Дуже дякую всім обвалістам за те що вони в валюті по самі томати. Ви вже відіграні і просто глядачі в цьому театрі. Гривня в вас прибуде не скоро, здавати валюту взимку щоб відкупити влітку ви теж не будете, бо здати валюту в збиток славненько давить на мозок.

Тому і влітку значного попиту не буде.

Дуже цікава ситуація.

Дійсно НБУ просто маніпулятор номер 1 у світі.

Розвів всіх хитрих котиків наче сліпих кошенят.

Дякую всім за попадання в молоко.

Буде легше осінню 22-го, бо врожай може бути поганий, енергоносії значно зросли у вартості.

Зайвий попит на валюту міг би наробити шкоди.

Але всі обвалісти зробили добру справу, вони вивели себе з ринку. Щиро дякую камради. Ви підставили плече уряду і НБУ, це заслуговує на щиро подяку, також я вам особисто вдячний, бо ви надовго пішли у валютну сплячку(((

По курсу. Знову 26.30. Якби НБУ підвищив ставку, то було б вже 25.хх, а так радійте, збитки меньше ніж могли бути..