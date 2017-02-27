prodigy
Деменція.
Може Холява вам би і допоміг, але ви дуже скупий, нажаль для вас вже нічого зробити не можна.
Вік і жадібність. Торба короче.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 жов, 2021 14:05
prodigy
Деменція.
Може Холява вам би і допоміг, але ви дуже скупий, нажаль для вас вже нічого зробити не можна.
Вік і жадібність. Торба короче.
Додано: Пон 25 жов, 2021 14:06
Какой отъявленный лютейший концентрированный бред приправленный одной строчкой о межбанке!
Додано: Пон 25 жов, 2021 14:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
О як збудились ватопоціновувачі.
Значить все добре.
Щось плюс 5 копійок їх на міжбанку не радує.
Можливо вони зрівняли курс рік назад і зараз?))
Оце прорив. Вони вже побачили дві гривні мінус?
Окуляри в ольгіно привезли?🤣
Додано: Пон 25 жов, 2021 14:22
это валютная ветка-люди зарабатывают на валюте, это понятно?
на гривне, не долларе, евро, фунтах, франках, злотых итд
при чем тут ваш пещерный вывод о том, что люди чогось там бажають нашій єкономіці???
я в течении 35 лет зарабатывал валюту, а сегодня имея эту валюту я пытаюсь заработать себе не жизнь: продал валюту и купил ОВГЗ (или положил на депозит в украинский банк(и)),
т.е. инвестировал в экономику, чтобы такой как вы мог взять кредит на свой бизнес (или ипотеку)
если бы мне подобные не верили в Украину, мы бы уехали и инвестировали деньги в другую страну. ваш пост не о чем
1)полагаю, или вы не настолько дремучий,
2) или это запасная учетка Сомика
МБ 26,42 и что теперь всё пропало?
Додано: Пон 25 жов, 2021 14:32
prodigy был прав.
Ничего он не понял, а только зарывается еще больше.
14:26
Начали понемногу снижаться. Но "толпы продавцов с дешевым долларом" все равно не видно.
14:14
После выхода Нацбанка сделки идут в узком диапазоне 26,42-26,425. Дешевле желающих отдать пока не видно.
14:12
В обед поднялись выше 26,40 и "бидами", и "офферами". Национальный банк принял решение вмешаться и вышел с продажей по цене 26,43.
Додано: Пон 25 жов, 2021 14:47
Патриоты - на фронте, а тут валютные спекулянты, толкующие всуе о патриотизме.
Случись какой шухер, переобуются на лету и побегут покупать баксы.
Додано: Пон 25 жов, 2021 14:53
Ничего он не понял, а только зарывается еще больше.
До чого тут прислухатися?
До старого нитіка, який тут заллє сльозами всю клаву, мовляв що я наробив, купив 500 долларів, а курс ще втратив пару копійок? Скільки можна ловити дно, навіщо опять втратив 100 гривень, краще б нічого не робив. Невже буде ще дешевше🤧
О це сьогодні дійсно петросяни віджигають.
Ви зробили мій день)))
Додано: Пон 25 жов, 2021 15:03
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............25.10.2021...........26.10.2021
дата розрахунку..............23.10.2021............25.10.2021
Євро.................................30,5774.................30,5749...-0.01%
Долар США......................26,2918.................26,3509...+0.22%
После полудня доллар прибавил более 7 копеек.
Открылись на 2 копейки ниже закрытия субботы. Наскоро хлебнув кофе, пошли вверх и за полчаса выросли на 2.5 копейки. После 11 откатились на полкопейки. Еще через полчаса возобновили рост и к 12 выросли на 3 копейки. На этом не остановились.
В мире доллар до утра демонстрировал легкую тенденцию к снижению, до 12 был стабилен, а после 12 пошел в рост.
Справочный курс встретили котировками 26.3000 - 26.3200, что на 5 копеек выше открытия.
До обеда успели вырасти еще на 5.5 копеек. После обеда рост продолжился и на рынке был замечен НБУ с продажей по курсу выше рыночного. До 15-30 выросли на 5 копеек и вплотную приблизились к предложению регулятора.
В мире доллар также продолжает уверенный рост. Темпы роста соизмеримы с нашими.
Официальный курс встретили котировками 26.4050 - 26.4250. За день выросли на 15.5 копеек относительно открытия и на 12.5 копеек относительно закрытия пятницы. Непривычно большой прирост официального курса по сравнению со справочным говорит о смещении активной фазы торгов на вторую половину дня.
Этот день в истории:
2020 - 28.2911 (+3) -194
2019 - 25.1741 (+6) +118
2018 - 28.3356 (+12)
2017 - 26.7700 (+10)
Сегодняшний рост можно считать традиционным.
|