Додано: Пон 25 жов, 2021 15:03

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...............25.10.2021...........26.10.2021

дата розрахунку..............23.10.2021............25.10.2021

Євро.................................30,5774.................30,5749...-0.01%

Долар США......................26,2918.................26,3509...+0.22%

После полудня доллар прибавил более 7 копеек.



Открылись на 2 копейки ниже закрытия субботы. Наскоро хлебнув кофе, пошли вверх и за полчаса выросли на 2.5 копейки. После 11 откатились на полкопейки. Еще через полчаса возобновили рост и к 12 выросли на 3 копейки. На этом не остановились.

В мире доллар до утра демонстрировал легкую тенденцию к снижению, до 12 был стабилен, а после 12 пошел в рост.

Справочный курс встретили котировками 26.3000 - 26.3200, что на 5 копеек выше открытия.

До обеда успели вырасти еще на 5.5 копеек. После обеда рост продолжился и на рынке был замечен НБУ с продажей по курсу выше рыночного. До 15-30 выросли на 5 копеек и вплотную приблизились к предложению регулятора.

В мире доллар также продолжает уверенный рост. Темпы роста соизмеримы с нашими.

Официальный курс встретили котировками 26.4050 - 26.4250. За день выросли на 15.5 копеек относительно открытия и на 12.5 копеек относительно закрытия пятницы. Непривычно большой прирост официального курса по сравнению со справочным говорит о смещении активной фазы торгов на вторую половину дня.



Этот день в истории:

2020 - 28.2911 (+3) -194

2019 - 25.1741 (+6) +118



2018 - 28.3356 (+12)

2017 - 26.7700 (+10)

Сегодняшний рост можно считать традиционным.