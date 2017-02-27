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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8421842284238424

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 134
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
22%
30
26,50-27,00
37%
49
27,00-27,50
17%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:05

prodigy
Деменція.
Може Холява вам би і допоміг, але ви дуже скупий, нажаль для вас вже нічого зробити не можна.
Вік і жадібність. Торба короче.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:06

  somilitark написав:
  somilitark написав:І тиша на форумі. Така гнітюча для рокетчиків і така радісна для грнпатріотів.
Дуже дякую всім обвалістам за те що вони в валюті по самі томати. Ви вже відіграні і просто глядачі в цьому театрі. Гривня в вас прибуде не скоро, здавати валюту взимку щоб відкупити влітку ви теж не будете, бо здати валюту в збиток славненько давить на мозок.
Тому і влітку значного попиту не буде.
Дуже цікава ситуація.
Дійсно НБУ просто маніпулятор номер 1 у світі.
Розвів всіх хитрих котиків наче сліпих кошенят.
Дякую всім за попадання в молоко.
Буде легше осінню 22-го, бо врожай може бути поганий, енергоносії значно зросли у вартості.
Зайвий попит на валюту міг би наробити шкоди.
Але всі обвалісти зробили добру справу, вони вивели себе з ринку. Щиро дякую камради. Ви підставили плече уряду і НБУ, це заслуговує на щиро подяку, також я вам особисто вдячний, бо ви надовго пішли у валютну сплячку(((
По курсу. Знову 26.30. Якби НБУ підвищив ставку, то було б вже 25.хх, а так радійте, збитки меньше ніж могли бути..


Чомусь дуже поважним і зайнятим людям побачивши 5 копійок зростання після двох гривень вниз, можна запускати ракету і радісно пробивати стелю аж підскакуючи, а логічно припустити, що зимою ніхто валюту із обвалістів не буде здавати, то вже зло.
Я вважаю не можна висловлюватися як ви, ще сюди приправивши пропагандістські штампи і точно не українські прислів'я.
Форум це змагання, я можу дозволити собі нагади про перемогу патріотів, покищо всі 90% обваластів пролетіли поруч з касою. Це факт, до чого ці ваші істерики?))
ПДВ налили завчасно.
Трохи підросли.
Ось і все що треба знати про сьогоднішній міжбанк.

Какой отъявленный лютейший концентрированный бред приправленный одной строчкой о межбанке!
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

О як збудились ватопоціновувачі.
Значить все добре.
Щось плюс 5 копійок їх на міжбанку не радує.
Можливо вони зрівняли курс рік назад і зараз?))
Оце прорив. Вони вже побачили дві гривні мінус?
Окуляри в ольгіно привезли?🤣
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:22

  rorandak написав:Читати пости баксофілів в стилі - долар падає а ціни ростуть, гривня зміцнюється а економіка на рівні сомалі, то трохи втомлює.
І якраз про зловтішання не баксофілам казати - ці люди постійно бажають нашій економіці негараздів аби в них трохи підросло і відповідно цим негараздам радіють,
гривнепатріоти люди ж ризикові і кармічно більше заслуговують на підтримку і прибуток, адже процвітання власної держави їм на користь, вони вірять в краще майбутнє 8)


это валютная ветка-люди зарабатывают на валюте, это понятно?
на гривне, не долларе, евро, фунтах, франках, злотых итд

при чем тут ваш пещерный вывод о том, что люди чогось там бажають нашій єкономіці???
я в течении 35 лет зарабатывал валюту, а сегодня имея эту валюту я пытаюсь заработать себе не жизнь: продал валюту и купил ОВГЗ (или положил на депозит в украинский банк(и)),
т.е. инвестировал в экономику, чтобы такой как вы мог взять кредит на свой бизнес (или ипотеку)
если бы мне подобные не верили в Украину, мы бы уехали и инвестировали деньги в другую страну. ваш пост не о чем

1)полагаю, или вы не настолько дремучий,
2) или это запасная учетка Сомика

МБ 26,42 и что теперь всё пропало?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:32

  somilitark написав:kluychkooleg
Добре.
Вмовили.
Давайте поплачте як завжди, коли ви купили 500 долларів, а курс зменшився на 5 копійок.
Це в вас дуже зворушливо виходить.
В цьому ви майстер.


prodigy был прав.
Ничего он не понял, а только зарывается еще больше.

14:26
Начали понемногу снижаться. Но "толпы продавцов с дешевым долларом" все равно не видно.
14:14
После выхода Нацбанка сделки идут в узком диапазоне 26,42-26,425. Дешевле желающих отдать пока не видно.
14:12
В обед поднялись выше 26,40 и "бидами", и "офферами". Национальный банк принял решение вмешаться и вышел с продажей по цене 26,43.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:47

  rorandak написав:Читати пости баксофілів в стилі - долар падає а ціни ростуть, гривня зміцнюється а економіка на рівні сомалі, то трохи втомлює.
І якраз про зловтішання не баксофілам казати - ці люди постійно бажають нашій економіці негараздів аби в них трохи підросло і відповідно цим негараздам радіють,
гривнепатріоти люди ж ризикові і кармічно більше заслуговують на підтримку і прибуток, адже процвітання власної держави їм на користь, вони вірять в краще майбутнє 8)


Патриоты - на фронте, а тут валютные спекулянты, толкующие всуе о патриотизме.
Случись какой шухер, переобуются на лету и побегут покупать баксы.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:53

Ничего он не понял, а только зарывается еще больше.

До чого тут прислухатися?
До старого нитіка, який тут заллє сльозами всю клаву, мовляв що я наробив, купив 500 долларів, а курс ще втратив пару копійок? Скільки можна ловити дно, навіщо опять втратив 100 гривень, краще б нічого не робив. Невже буде ще дешевше🤧
О це сьогодні дійсно петросяни віджигають.
Ви зробили мій день)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:03

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............25.10.2021...........26.10.2021
дата розрахунку..............23.10.2021............25.10.2021
Євро.................................30,5774.................30,5749...-0.01%
Долар США......................26,2918.................26,3509...+0.22%
После полудня доллар прибавил более 7 копеек.

Открылись на 2 копейки ниже закрытия субботы. Наскоро хлебнув кофе, пошли вверх и за полчаса выросли на 2.5 копейки. После 11 откатились на полкопейки. Еще через полчаса возобновили рост и к 12 выросли на 3 копейки. На этом не остановились.
В мире доллар до утра демонстрировал легкую тенденцию к снижению, до 12 был стабилен, а после 12 пошел в рост.
Справочный курс встретили котировками 26.3000 - 26.3200, что на 5 копеек выше открытия.
До обеда успели вырасти еще на 5.5 копеек. После обеда рост продолжился и на рынке был замечен НБУ с продажей по курсу выше рыночного. До 15-30 выросли на 5 копеек и вплотную приблизились к предложению регулятора.
В мире доллар также продолжает уверенный рост. Темпы роста соизмеримы с нашими.
Официальный курс встретили котировками 26.4050 - 26.4250. За день выросли на 15.5 копеек относительно открытия и на 12.5 копеек относительно закрытия пятницы. Непривычно большой прирост официального курса по сравнению со справочным говорит о смещении активной фазы торгов на вторую половину дня.

Этот день в истории:
2020 - 28.2911 (+3) -194
2019 - 25.1741 (+6) +118

2018 - 28.3356 (+12)
2017 - 26.7700 (+10)
Сегодняшний рост можно считать традиционным.
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