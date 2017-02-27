І тиша на форумі. Така гнітюча для рокетчиків і така радісна для грнпатріотів. Дуже дякую всім обвалістам за те що вони в валюті по самі томати. Ви вже відіграні і просто глядачі в цьому театрі. Гривня в вас прибуде не скоро, здавати валюту взимку щоб відкупити влітку ви теж не будете, бо здати валюту в збиток славненько давить на мозок. Тому і влітку значного попиту не буде. Дуже цікава ситуація. Дійсно НБУ просто маніпулятор номер 1 у світі. Розвів всіх хитрих котиків наче сліпих кошенят. Дякую всім за попадання в молоко. Буде легше осінню 22-го, бо врожай може бути поганий, енергоносії значно зросли у вартості. Зайвий попит на валюту міг би наробити шкоди. Але всі обвалісти зробили добру справу, вони вивели себе з ринку. Щиро дякую камради. Ви підставили плече уряду і НБУ, це заслуговує на щиро подяку, також я вам особисто вдячний, бо ви надовго пішли у валютну сплячку((( По курсу. Знову 26.30. Якби НБУ підвищив ставку, то було б вже 25.хх, а так радійте, збитки меньше ніж могли бути..
Открылись на 2 копейки ниже закрытия субботы. Наскоро хлебнув кофе, пошли вверх и за полчаса выросли на 2.5 копейки. После 11 откатились на полкопейки. Еще через полчаса возобновили рост и к 12 выросли на 3 копейки. На этом не остановились. В мире доллар до утра демонстрировал легкую тенденцию к снижению, до 12 был стабилен, а после 12 пошел в рост. Справочный курс встретили котировками 26.3000 - 26.3200, что на 5 копеек выше открытия.
НБУ в субботней пародии на торги участия не принимал. Остатки на коррсчетах незначительно увеличились. Расходы казначейства и инкассация перевесили увеличение объема суточных сертификатов.
В пятницу объем МБ вырос с 592.2 до 653.5 млн. Чистый спрос составил 622 млн. Клиентский спрос вырос и превысил сократившееся предложение за счет большого объема форвардных сделок. По оперативным сделкам наблюдалось равновесие.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
14:26 Начали понемногу снижаться. Но "толпы продавцов с дешевым долларом" все равно не видно. 14:14 После выхода Нацбанка сделки идут в узком диапазоне 26,42-26,425. Дешевле желающих отдать пока не видно. 14:12 В обед поднялись выше 26,40 и "бидами", и "офферами". Национальный банк принял решение вмешаться и вышел с продажей по цене 26,43.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............25.10.2021...........26.10.2021 дата розрахунку..............23.10.2021............25.10.2021 Євро.................................30,5774.................30,5749...-0.01% Долар США......................26,2918.................26,3509...+0.22% После полудня доллар прибавил более 7 копеек.
Открылись на 2 копейки ниже закрытия субботы. Наскоро хлебнув кофе, пошли вверх и за полчаса выросли на 2.5 копейки. После 11 откатились на полкопейки. Еще через полчаса возобновили рост и к 12 выросли на 3 копейки. На этом не остановились. В мире доллар до утра демонстрировал легкую тенденцию к снижению, до 12 был стабилен, а после 12 пошел в рост. Справочный курс встретили котировками 26.3000 - 26.3200, что на 5 копеек выше открытия. До обеда успели вырасти еще на 5.5 копеек. После обеда рост продолжился и на рынке был замечен НБУ с продажей по курсу выше рыночного. До 15-30 выросли на 5 копеек и вплотную приблизились к предложению регулятора. В мире доллар также продолжает уверенный рост. Темпы роста соизмеримы с нашими. Официальный курс встретили котировками 26.4050 - 26.4250. За день выросли на 15.5 копеек относительно открытия и на 12.5 копеек относительно закрытия пятницы. Непривычно большой прирост официального курса по сравнению со справочным говорит о смещении активной фазы торгов на вторую половину дня.
Этот день в истории: 2020 - 28.2911 (+3) -194 2019 - 25.1741 (+6) +118
2018 - 28.3356 (+12) 2017 - 26.7700 (+10) Сегодняшний рост можно считать традиционным.