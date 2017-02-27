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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 жов, 2021 16:06
kluychkooleg написав:
14:26
Начали понемногу снижаться. Но "толпы продавцов с дешевым долларом" все равно не видно.
14:14
После выхода Нацбанка сделки идут в узком диапазоне 26,42-26,425. Дешевле желающих отдать пока не видно.
14:12
В обед поднялись выше 26,40 и "бидами", и "офферами". Национальный банк принял решение вмешаться и вышел с продажей по цене 26,43.
покупать по 26.4? или пойдем на 23?
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