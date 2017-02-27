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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8421842284238424

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 135
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
23%
31
26,50-27,00
36%
49
27,00-27,50
17%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 16:06

  kluychkooleg написав:14:26
Начали понемногу снижаться. Но "толпы продавцов с дешевым долларом" все равно не видно.
14:14
После выхода Нацбанка сделки идут в узком диапазоне 26,42-26,425. Дешевле желающих отдать пока не видно.
14:12
В обед поднялись выше 26,40 и "бидами", и "офферами". Национальный банк принял решение вмешаться и вышел с продажей по цене 26,43.


покупать по 26.4? или пойдем на 23? :)
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