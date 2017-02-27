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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8421842284238424

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 135
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
23%
31
26,50-27,00
36%
49
27,00-27,50
17%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 16:06

  kluychkooleg написав:14:26
Начали понемногу снижаться. Но "толпы продавцов с дешевым долларом" все равно не видно.
14:14
После выхода Нацбанка сделки идут в узком диапазоне 26,42-26,425. Дешевле желающих отдать пока не видно.
14:12
В обед поднялись выше 26,40 и "бидами", и "офферами". Национальный банк принял решение вмешаться и вышел с продажей по цене 26,43.


покупать по 26.4? или пойдем на 23? :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:34

  proftpd66 написав:
  kluychkooleg написав:14:26
Начали понемногу снижаться. Но "толпы продавцов с дешевым долларом" все равно не видно.
14:14
После выхода Нацбанка сделки идут в узком диапазоне 26,42-26,425. Дешевле желающих отдать пока не видно.
14:12
В обед поднялись выше 26,40 и "бидами", и "офферами". Национальный банк принял решение вмешаться и вышел с продажей по цене 26,43.


покупать по 26.4? или пойдем на 23? :)
Скорее на 27.
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:38

Межбанк: курс доллара взлетел

События этого понедельника на валютном рынке растормошили всех клиентов и банки после субботней вялой торговли. За день доллар на межбанке подорожал сразу на 18 копеек — с утренних 26,25/26,27 до 26,43/26,45 гривен.

Причем дорожать валюта начала с самого утра. Уже к 11 часам спрос превышал предложение и котировки доллара выросли до 26,275/26,295 гривен, а к обеду резко поднялись до 26,355/26,375.

Основных причин для роста котировок было несколько:

- во первых, еще с прошлой пятницы начали заходить первые возмещения НДС экспортерам, и это уменьшало их желание «задешево» продавать валютную выручку. И сегодня они получили еще дополнительно почти 3,1 млрд гривен. Это привело к тому, что желающих продавать валюту стало еще меньше, а те кто еще остался — стали быстро задирать котировки вверх;

- во-вторых — нескольким крупным импортерам энергоносителей одновременно «понадобилось» оплатить вновь подорожавшую «горючку» и это спровоцировало дополнительный рост спроса на валюту с середине дня;

- в-третьих, «засветились» и несколько нерезидентов с покупкой доллара за счет гривны, от ранее погашенных ОВГЗ, а в среду Минфин Украины должен погасить еще на более 12 млрд гривен облигаций и процентов по ним.

В итоге, после обеда страсти накалились и Нацбанк впервые с начала сентября вышел с продажей доллара на межбанке. Продавал по 26,43 гривны и достаточно быстро распродал порядка $ 50 млн, но это лишь частично сдержало ценники оставшихся продавцов пока он находился на рынке. К 15 часам доллар котировался по 26,385/26,405 гривен и курс постепенно рос.

Нацбанк вышел во второй раз с продажей уже по 26,44 гривны и пока он находился на рынке, страсти несколько улеглись. К 16 часам курс остановился на отметке 26,415/26,435 гривен. Но затем уже на единичных сделках спекулянты внести свою лепту в «разгон» котировок, и завершилась сессия на отметке 26,43/26,45 гривен за доллар.

Главные события 25 октября на валютном рынке:

Курс доллара за день вырос сразу на 18 копеек с утренних 26,25/26,27 до 26,43/26,45 гривен к концу сессии.

Нацбанк на рынок в понедельник выходил дважды с продажей доллара. В первый раз продал $ 50 млн по 26,43 гривны, во второй – продавал до окончания активной фазы торгов валюту уже по 26,44 гривны.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,2779 гривен, а официальный курс на 26 октября 2021 года установлен на уровне 26,3509 гривен за доллар.

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Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 18:09

  proftpd66 написав:
  kluychkooleg написав:14:26
Начали понемногу снижаться. Но "толпы продавцов с дешевым долларом" все равно не видно.
14:14
После выхода Нацбанка сделки идут в узком диапазоне 26,42-26,425. Дешевле желающих отдать пока не видно.
14:12
В обед поднялись выше 26,40 и "бидами", и "офферами". Национальный банк принял решение вмешаться и вышел с продажей по цене 26,43.


покупать по 26.4? или пойдем на 23? :)

Будущее покажет
Investor_K
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