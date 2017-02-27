Додано: Пон 25 жов, 2021 17:38

События этого понедельника на валютном рынке растормошили всех клиентов и банки после субботней вялой торговли. За день доллар на межбанке подорожал сразу на 18 копеек — с утренних 26,25/26,27 до 26,43/26,45 гривен.



Причем дорожать валюта начала с самого утра. Уже к 11 часам спрос превышал предложение и котировки доллара выросли до 26,275/26,295 гривен, а к обеду резко поднялись до 26,355/26,375.



Основных причин для роста котировок было несколько:



- во первых, еще с прошлой пятницы начали заходить первые возмещения НДС экспортерам, и это уменьшало их желание «задешево» продавать валютную выручку. И сегодня они получили еще дополнительно почти 3,1 млрд гривен. Это привело к тому, что желающих продавать валюту стало еще меньше, а те кто еще остался — стали быстро задирать котировки вверх;



- во-вторых — нескольким крупным импортерам энергоносителей одновременно «понадобилось» оплатить вновь подорожавшую «горючку» и это спровоцировало дополнительный рост спроса на валюту с середине дня;



- в-третьих, «засветились» и несколько нерезидентов с покупкой доллара за счет гривны, от ранее погашенных ОВГЗ, а в среду Минфин Украины должен погасить еще на более 12 млрд гривен облигаций и процентов по ним.



В итоге, после обеда страсти накалились и Нацбанк впервые с начала сентября вышел с продажей доллара на межбанке. Продавал по 26,43 гривны и достаточно быстро распродал порядка $ 50 млн, но это лишь частично сдержало ценники оставшихся продавцов пока он находился на рынке. К 15 часам доллар котировался по 26,385/26,405 гривен и курс постепенно рос.



Нацбанк вышел во второй раз с продажей уже по 26,44 гривны и пока он находился на рынке, страсти несколько улеглись. К 16 часам курс остановился на отметке 26,415/26,435 гривен. Но затем уже на единичных сделках спекулянты внести свою лепту в «разгон» котировок, и завершилась сессия на отметке 26,43/26,45 гривен за доллар.

Главные события 25 октября на валютном рынке:



Курс доллара за день вырос сразу на 18 копеек с утренних 26,25/26,27 до 26,43/26,45 гривен к концу сессии.



Нацбанк на рынок в понедельник выходил дважды с продажей доллара. В первый раз продал $ 50 млн по 26,43 гривны, во второй – продавал до окончания активной фазы торгов валюту уже по 26,44 гривны.



Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,2779 гривен, а официальный курс на 26 октября 2021 года установлен на уровне 26,3509 гривен за доллар.