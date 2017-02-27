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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8422842384248425

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 138
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
23%
32
26,50-27,00
36%
50
27,00-27,50
17%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 23:41

На графике видна коррекция с 26.60 на 27.10.
Почему бы нынешнему росту не быть той же коррекцией?
Зображення

А, если взять период с марта, то там даже периодичность таких коррекций можно разглядеть
Зображення

А проскочат ноябрь и декабрь, там уже весна.
Не на что не претендую, так как профан в фундаменте.
Просто наблюдаю.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 00:06

Тим часом срубль вже нижче 70 за долар. І гривні туди ж дорога, на юга.
Mirax
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  #<1 ... 8422842384248425
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