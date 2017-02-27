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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 жов, 2021 23:41
На графике видна коррекция с 26.60 на 27.10.
Почему бы нынешнему росту не быть той же коррекцией?
А, если взять период с марта, то там даже периодичность таких коррекций можно разглядеть
А проскочат ноябрь и декабрь, там уже весна.
Не на что не претендую, так как профан в фундаменте.
Просто наблюдаю.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 00:06
Тим часом срубль вже нижче 70 за долар. І гривні туди ж дорога, на юга.
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