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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 жов, 2021 23:41
На графике видна коррекция с 26.60 на 27.10.
Почему бы нынешнему росту не быть той же коррекцией?
А, если взять период с марта, то там даже периодичность таких коррекций можно разглядеть
А проскочат ноябрь и декабрь, там уже весна.
Не на что не претендую, так как профан в фундаменте.
Просто наблюдаю.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 00:06
Тим часом срубль вже нижче 70 за долар. І гривні туди ж дорога, на юга.
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Mirax
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Додано: Вів 26 жов, 2021 00:30
Mirax написав:
Тим часом срубль вже нижче 70 за долар. І гривні туди ж дорога, на юга.
В России ставку в очередной раз повысили, а у нас нет.
Причем тут рубль вообще к гривне?
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Додано: Вів 26 жов, 2021 05:18
https://youtu.be/bTNBiQjmFoU*Відправлено з Чату
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