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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8423842484258426>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 139
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
24%
33
26,50-27,00
36%
50
27,00-27,50
17%
23
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 23:41

На графике видна коррекция с 26.60 на 27.10.
Почему бы нынешнему росту не быть той же коррекцией?
Зображення

А, если взять период с марта, то там даже периодичность таких коррекций можно разглядеть
Зображення

А проскочат ноябрь и декабрь, там уже весна.
Не на что не претендую, так как профан в фундаменте.
Просто наблюдаю.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 00:06

Тим часом срубль вже нижче 70 за долар. І гривні туди ж дорога, на юга.
Mirax
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 00:30

  Mirax написав:Тим часом срубль вже нижче 70 за долар. І гривні туди ж дорога, на юга.


В России ставку в очередной раз повысили, а у нас нет.
Причем тут рубль вообще к гривне?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 05:18

https://youtu.be/bTNBiQjmFoU

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 07:52

  kluychkooleg написав:Причем тут рубль вообще к гривне?

Сырьевые валюты....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 08:04

  kluychkooleg написав:А, если взять период с марта, то там даже периодичность таких коррекций можно разглядеть

Грамотный подбор периода позволит разглядеть что угодно :-))))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 08:17

yama
Добрий ранок усім.
Це просто відскок, накопичились покупці валюти, плюс раніше пішло відшкодування Пдв.
Свого роду теханаліз зараз правий, після тривалого зниження назріла маленька корекція.
Скоріш за все продовження зростання не буде, буквально за пару днів розвернемось і знову будемо потрохи знижуватись. Нічого глобально не змінилось, фактори за ревальвацію зараз сильніше.
Тощо там пропагагдисти цитують дуріка данілова, то на мою думку влада все правильно робить, вона застосовує фактор вербальних інтервенцій, гонить ведомих овенів купувати валюту. Бо вони зараз не знають що робити з курсом, зараз можно і курс 23 замутити, но беніани не хочуть.
Ось така ситуація друзі, все норм. Головне щоб зима була тепла і пішли дощи. Сьогодні буде боковик, максимум помацаємо 26.50, але я думаю буде блище до 26.40.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 08:23

  Цитрин написав:В обменках уже 26.40 / 26.55.

Ну что, ракета полетела, пристегиваем ремни...

Появилась статистика за сентябрь
М1 +45227.5 млн.грн
М2 +24578.8 млн.грн
ЗВР -2907.96 млн.долларов



https://news.finance.ua/ru/news/-/50255 ... tarya-snbo
Мы проходим бюджет 2021 года. Расчеты Национального банка и Кабинета министров — средневзвешенный годовой курс гривны 28,8 гривны за доллар. На конец года у нас должен быть курс 29,1. Что, как мы видим, происходит в банковской системе?

таким образом в Украине происходит дефляция: «У нас получается, что мы укрепляем национальную валюту, но для кого? Для тех людей, которые держат ОВГЗ?»

Застереження, про всяк випадок. Зветься це "ревальвація". Дефляції, на жаль, не спостерігаємо.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 08:59

  Shaman написав:а где появилась? в Нацбанке еще нет...


вчера утром еще обновили:
Last-Modified: Mon, 25 Oct 2021 09:17:22 GMT

M0 544245.9 -137.1 SEP 09.2021
M1 1152740.7 +45227.5 SEP 09.2021
M2 1923603.5 +24578.8 SEP 09.2021
M3 1925611.5 +24324.6 SEP 09.2021
ЗВР 28706.11 -2907.96 SEP 09.2021
M1/ЗВР 40.16
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 09:28

  Цитрин написав:
Last-Modified: Mon, 25 Oct 2021 09:17:22 GMT
M1/ЗВР 40.16

Таки было бы адекватнее, если бы курс приподняли хотя бы до 32-34 до весны
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