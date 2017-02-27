yama Добрий ранок усім. Це просто відскок, накопичились покупці валюти, плюс раніше пішло відшкодування Пдв. Свого роду теханаліз зараз правий, після тривалого зниження назріла маленька корекція. Скоріш за все продовження зростання не буде, буквально за пару днів розвернемось і знову будемо потрохи знижуватись. Нічого глобально не змінилось, фактори за ревальвацію зараз сильніше. Тощо там пропагагдисти цитують дуріка данілова, то на мою думку влада все правильно робить, вона застосовує фактор вербальних інтервенцій, гонить ведомих овенів купувати валюту. Бо вони зараз не знають що робити з курсом, зараз можно і курс 23 замутити, но беніани не хочуть. Ось така ситуація друзі, все норм. Головне щоб зима була тепла і пішли дощи. Сьогодні буде боковик, максимум помацаємо 26.50, але я думаю буде блище до 26.40.
Мы проходим бюджет 2021 года. Расчеты Национального банка и Кабинета министров — средневзвешенный годовой курс гривны 28,8 гривны за доллар. На конец года у нас должен быть курс 29,1. Что, как мы видим, происходит в банковской системе?
таким образом в Украине происходит дефляция: «У нас получается, что мы укрепляем национальную валюту, но для кого? Для тех людей, которые держат ОВГЗ?»
Застереження, про всяк випадок. Зветься це "ревальвація". Дефляції, на жаль, не спостерігаємо.