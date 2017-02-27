Якщо по гривні в місяць, то олені можуть щось запідозрити і ломанутися, і тоді 1 грн. в місяць перетвориться в три.
Курс тре плавно гріти, навіть 10 копійок в тиждень - звучить тривожно, а 5...9 копійок, з відкатами на 3...4 - саме то.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 жов, 2021 09:37
Якщо по гривні в місяць, то олені можуть щось запідозрити і ломанутися, і тоді 1 грн. в місяць перетвориться в три.
Курс тре плавно гріти, навіть 10 копійок в тиждень - звучить тривожно, а 5...9 копійок, з відкатами на 3...4 - саме то.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 26 жов, 2021 09:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 26 жов, 2021 09:37
Додано: Вів 26 жов, 2021 09:44
Комік продовжує "смалити" вустами Данилова.
Уявімо собі. По бездоріжжю їде "фіра" запряжена парою коней. Із 4-х коліс два квадратні, а два трикутні.
Данилов каже: "Щоб більше перевозити товару треба збільшити борти фіри (знизити ставку). Таким чином у воза вміститься більше товару (фірми зможуть взяти більше кредитів) і перевезти за раз більше товару (збільшити виробництво)".
Але скільки реально товару (повернених кредитів) доїде до кінцевої точки призначення через бездоріжжя та квадратно/трикутні колеса - це питання Данилова не цікавить. Він же ж на такій посаді - де думати не обов'язково. Головне озвучити те що тобі сказали озвучити. А там дивись, може "піпл схаває".
Ф. 26,35-40/26,47-50. Підтягнулись за ніч.
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