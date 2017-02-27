Last-Modified: Mon, 25 Oct 2021 09:17:22 GMT M1/ЗВР 40.16
Таки было бы адекватнее, если бы курс приподняли хотя бы до 32-34 до весны по 1 грн в месяц
Якщо по гривні в місяць, то олені можуть щось запідозрити і ломанутися, і тоді 1 грн. в місяць перетвориться в три. Курс тре плавно гріти, навіть 10 копійок в тиждень - звучить тривожно, а 5...9 копійок, з відкатами на 3...4 - саме то.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 26 жов, 2021 09:39, всього редагувалось 1 раз.
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает действующую учетную ставку НБУ несправделивой по отношению к бизнесу.
Комік продовжує "смалити" вустами Данилова. Уявімо собі. По бездоріжжю їде "фіра" запряжена парою коней. Із 4-х коліс два квадратні, а два трикутні. Данилов каже: "Щоб більше перевозити товару треба збільшити борти фіри (знизити ставку). Таким чином у воза вміститься більше товару (фірми зможуть взяти більше кредитів) і перевезти за раз більше товару (збільшити виробництво)". Але скільки реально товару (повернених кредитів) доїде до кінцевої точки призначення через бездоріжжя та квадратно/трикутні колеса - це питання Данилова не цікавить. Він же ж на такій посаді - де думати не обов'язково. Головне озвучити те що тобі сказали озвучити. А там дивись, може "піпл схаває".