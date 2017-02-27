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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8423842484258426>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 139
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
24%
33
26,50-27,00
36%
50
27,00-27,50
17%
23
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 09:28

  Цитрин написав:
Last-Modified: Mon, 25 Oct 2021 09:17:22 GMT
M1/ЗВР 40.16

Таки было бы адекватнее, если бы курс приподняли хотя бы до 32-34 до весны
по 1 грн в месяц
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 09:37

  ЧИА написав:
  Цитрин написав:
Last-Modified: Mon, 25 Oct 2021 09:17:22 GMT
M1/ЗВР 40.16

Таки было бы адекватнее, если бы курс приподняли хотя бы до 32-34 до весны
по 1 грн в месяц

Якщо по гривні в місяць, то олені можуть щось запідозрити і ломанутися, і тоді 1 грн. в місяць перетвориться в три.
Курс тре плавно гріти, навіть 10 копійок в тиждень - звучить тривожно, а 5...9 копійок, з відкатами на 3...4 - саме то.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 26 жов, 2021 09:39, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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2
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 09:37

  ЧИА написав:
  Цитрин написав:
Last-Modified: Mon, 25 Oct 2021 09:17:22 GMT
M1/ЗВР 40.16

Таки было бы адекватнее, если бы курс приподняли хотя бы до 32-34 до весны
по 1 грн в месяц

где то в р-не 26.5 будем колебаться
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 09:44

  zРадио написав:
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает действующую учетную ставку НБУ несправделивой по отношению к бизнесу.

Комік продовжує "смалити" вустами Данилова.
Уявімо собі. По бездоріжжю їде "фіра" запряжена парою коней. Із 4-х коліс два квадратні, а два трикутні.
Данилов каже: "Щоб більше перевозити товару треба збільшити борти фіри (знизити ставку). Таким чином у воза вміститься більше товару (фірми зможуть взяти більше кредитів) і перевезти за раз більше товару (збільшити виробництво)".
Але скільки реально товару (повернених кредитів) доїде до кінцевої точки призначення через бездоріжжя та квадратно/трикутні колеса - це питання Данилова не цікавить. Він же ж на такій посаді - де думати не обов'язково. Головне озвучити те що тобі сказали озвучити. А там дивись, може "піпл схаває".

Ф. 26,35-40/26,47-50. Підтягнулись за ніч.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:07

Это последний шанс для ( баксокопытных ) слиться ...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:17

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:21

Хорошая работа у НБУ на росте. С утра взял подешевле, подтолкнул рост, к вечеру вышел гасить рост - слил подороже. Профит.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:47

Обменки 26.45 / 26.55
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:54

Кто знает, почему накрылся удобный агрегатор он-лайн курсов?
http://mustbe.ml/kurs/
Владельцу надоело бесплатно поддерживать?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:59

  kluychkooleg написав:Кто знает, почему накрылся удобный агрегатор он-лайн курсов?
http://mustbe.ml/kurs/
Владельцу надоело бесплатно поддерживать?

Він працює. Просто коли ви "стукались" напевне був перегруз.
Realist
 
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