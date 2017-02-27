Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. Сразу после открытия участниками рынка был замечен кто-то, похожий на НБУ, который купил сумму, похожую на плановую методом, похожим на выбор лучшей цены После утреннего кофе опустились на 1.5 копейки, развернулись и выросли на полкопейки. Взяв небольшую паузу, после 11 размеренно пошли вверх. За 45 минут выросли на 3.5 копейки и уравновесились. В мире доллар после вчерашнего роста стабилизировался. Справочный курс встретили котировками 26.4350 - 26.4550, что на 2.5 копейки выше открытия.
НБУ вчера продал 45.1 млн. Т.к. вчера были сведения о продаже 50 млн, можно предположить, что с утра незаметно купили 5, а потом продали 50. Остатки на коррсчетах увеличились. Увеличение произошло за счет сокращения объема суточных сертификатов и пары мелких факторов. В минус работала только интервенция.
Объемы субботних торгов комментировать стыдно
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит написав:Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. Сразу после открытия участниками рынка был замечен кто-то, похожий на НБУ, который купил сумму, похожую на плановую методом, похожим на выбор лучшей цены После утреннего кофе опустились на 1.5 копейки, развернулись и выросли на полкопейки. Взяв небольшую паузу, после 11 размеренно пошли вверх. За 45 минут выросли на 3.5 копейки и уравновесились. В мире доллар после вчерашнего роста стабилизировался. Справочный курс встретили котировками 26.4350 - 26.4550, что на 2.5 копейки выше открытия.
НБУ вчера продал 45.1 млн. Т.к. вчера были сведения о продаже 50 млн, можно предположить, что с утра незаметно купили 5, а потом продали 50. Остатки на коррсчетах увеличились. Увеличение произошло за счет сокращения объема суточных сертификатов и пары мелких факторов. В минус работала только интервенция
Робимо припущення, що НБУ із своєю 5-кою - це як поліцейський із попереджувальним вистрілом. Головне чим по-швидше вистрілити, щоб мати право вже по повній використовувати "арґумент". Ну а питання, чому НБУ цей попереджувальний постріл робить у вигляді купівлі валюти, а не продажу, думаю навіть не має змісту обговорювати. В даній ситуації це виглядає логічно бо вигідно всім (НБУ, Мінфіну, Бюджету, Експортерам) А імпортерам (не втомлюсь це повторювати) все одно. За їхній товар завжди в кінцевому варіанті заплатить кінцевий споживач.