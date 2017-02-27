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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8423842484258426

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 139
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
24%
33
26,50-27,00
36%
50
27,00-27,50
17%
23
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 11:13

  kluychkooleg написав:Кто знает, почему накрылся удобный агрегатор он-лайн курсов?
http://mustbe.ml/kurs/
Владельцу надоело бесплатно поддерживать?

вроде все работает
lamal
 
Повідомлень: 81
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 11:23

  lamal написав:
  kluychkooleg написав:Кто знает, почему накрылся удобный агрегатор он-лайн курсов?
http://mustbe.ml/kurs/
Владельцу надоело бесплатно поддерживать?

вроде все работает


Очень странно, так я я не могу открыть уже сутки ни с одного устройства
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1438
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 11:25

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
26.10.2021................26,4164
Гривна потеряла 6.5 копеек.

МКГ*............7.3651............7.3386...........-0.36%

Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. Сразу после открытия участниками рынка был замечен кто-то, похожий на НБУ, который купил сумму, похожую на плановую методом, похожим на выбор лучшей цены :) После утреннего кофе опустились на 1.5 копейки, развернулись и выросли на полкопейки. Взяв небольшую паузу, после 11 размеренно пошли вверх. За 45 минут выросли на 3.5 копейки и уравновесились.
В мире доллар после вчерашнего роста стабилизировался.
Справочный курс встретили котировками 26.4350 - 26.4550, что на 2.5 копейки выше открытия.

НБУ вчера продал 45.1 млн. Т.к. вчера были сведения о продаже 50 млн, можно предположить, что с утра незаметно купили 5, а потом продали 50.
Остатки на коррсчетах увеличились. Увеличение произошло за счет сокращения объема суточных сертификатов и пары мелких факторов. В минус работала только интервенция.

Объемы субботних торгов комментировать стыдно :)

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 11:38

  kluychkooleg написав:
  lamal написав:
  kluychkooleg написав:Кто знает, почему накрылся удобный агрегатор он-лайн курсов?
http://mustbe.ml/kurs/
Владельцу надоело бесплатно поддерживать?

вроде все работает


Очень странно, так я я не могу открыть уже сутки ни с одного устройства

у меня с ним Хроме отказывается работать, а Файрфокс нормально
reef
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 11:47

  Сибарит написав:Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. Сразу после открытия участниками рынка был замечен кто-то, похожий на НБУ, который купил сумму, похожую на плановую методом, похожим на выбор лучшей цены :) После утреннего кофе опустились на 1.5 копейки, развернулись и выросли на полкопейки. Взяв небольшую паузу, после 11 размеренно пошли вверх. За 45 минут выросли на 3.5 копейки и уравновесились.
В мире доллар после вчерашнего роста стабилизировался.
Справочный курс встретили котировками 26.4350 - 26.4550, что на 2.5 копейки выше открытия.

НБУ вчера продал 45.1 млн. Т.к. вчера были сведения о продаже 50 млн, можно предположить, что с утра незаметно купили 5, а потом продали 50.
Остатки на коррсчетах увеличились. Увеличение произошло за счет сокращения объема суточных сертификатов и пары мелких факторов. В минус работала только интервенция

Робимо припущення, що НБУ із своєю 5-кою - це як поліцейський із попереджувальним вистрілом. Головне чим по-швидше вистрілити, щоб мати право вже по повній використовувати "арґумент". Ну а питання, чому НБУ цей попереджувальний постріл робить у вигляді купівлі валюти, а не продажу, думаю навіть не має змісту обговорювати. В даній ситуації це виглядає логічно бо вигідно всім (НБУ, Мінфіну, Бюджету, Експортерам) А імпортерам (не втомлюсь це повторювати) все одно. За їхній товар завжди в кінцевому варіанті заплатить кінцевий споживач.
Realist
 
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  #<1 ... 8423842484258426
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