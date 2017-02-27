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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8424842584268427>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 139
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
24%
33
26,50-27,00
36%
50
27,00-27,50
17%
23
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:08

Заговорювання курсу

Коли є час і можливість - переглядаю 3 форуми.
От тільки що зловив себе на думці, що 90% дописувачів на цих форумах навіть не намагаються знайти бодай одне розумне та логічне пояснення тому що відбувається. Зате із піною у рота відстоюють позицію теорії за-говору НБУ, МВФ, Масонів чи ще когось чи чогось там. Або так щиро переконують, що гривня буде девальвувати або навпаки - ревальвувати (Ні в якому разі не стосується Denik). І все це у вигляді мантр або за-говорів.
Таке враження, що люди не можуть без відстоювання якоїсь точки зору, а яка вона буде - це вже другорядне питання. Головне процес відстоювання або як кажуть японські самураї - головне ШЛЯХ :-)
Пропоную всім дописувачам проходити цей ШЛЯХ концентруючи увагу в першу чергу на двох питання: "А кому це вигідно?" та "Чи той кому це вигідно/не вигідно може щось зробити, щоб вплинути на ситуацію?"
Якщо ви знайдете відповідь на це питання, то отримаєте часткову відповідь чому відбувається саме так, а не інакше.
От наприклад теперішня ситуація на МБ. Кому вона вигідна - всім. Кому не вигідна - тільки нерезидентам. Можуть вони на неї вплинути - ні. Імпорту дана девальвація не вигідна, але імпортери - в більшості - це нейтральні учасники. Їм все одно який курс якщо не має раптової великої потреби у валюті щоб купити щось у великій кількості за короткий проміжок часу, а навіть якщо ця потреба з'являється, то імпортер піднімає кінцеву вартість продукції у гривні, щоб компенсувати різницю курсу.
Або ситуація попередніх тижнів коли гривня укріплювалась. Кому це було вигідно - практично нікому. Могли учасники МБ щось зробити - ні. Бо гривня потрібна, а валютна виручка надходить і надходить.
Звичайно я аж надто спрощую цей процес розуміння ситуації, але хоча б намагаюсь замість того, щоб писати тут чергову мантру.
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:17

  kluychkooleg написав: НБУ тупо занимается спекуляциями.

Вы меряете НБУ по меркам большинства участников данной ветки :wink:
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:20

  Сибарит написав: Сразу после открытия участниками рынка был замечен кто-то, похожий на НБУ, который купил сумму, похожую на плановую методом, похожим на выбор лучшей цены :)

Что значит "кто-то похожий"? "Папа" уже второй день подряд тестирует новую методу.
С утречка берет пятерку, а на росте выходит с полтинником.
Вчера по 26,27 купил, по 26,33 продал. Сегодня по 26,39 купил, по 26,46 встал продавать. Кстати, еще ничего не продал пока.
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:22

  Starikan написав:
  kluychkooleg написав: НБУ тупо занимается спекуляциями.

Вы меряете НБУ по меркам большинства участников данной ветки :wink:


А в чем сегодня отличие? В чем смысл этих двух интервенций? Обычно НБУ реагирует на резкое движение в 12-15 копеек. Сегодня такого нет и близко.
В чем смысл этого коридора в 7 копеек, кроме желания спекульнуть?
К чему сегодняшние выходы на ровном месте?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:у купляти доляр, бо треба до п'ятниці розрахувати

Я не спешил бы на Вашем месте покупать сегодня доллар, подождал бы среды-четверга на этой недели. Закончаться выплаты по ОВГЗ и бюджетное возмещение НДС, и рост закончиться. Хотя уже на Межбанке он закончился , идут сделки 26,41/26,42
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:26

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
In memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 15617випадків на добу на 26 жовтня. Короновірусний удав зʼїв мого сина. Мене 2 тижні жувава-жував та таки виплюнув. Повзаю. І треба таки щось робити...



Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів!

Цифри за 5 тижнів.

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0121
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0047
Повні оберти МБ за тиждень - 2085,5333
Середні оберти за тиждень - 417,1067
Середні оберти за рік - 392,7802
СередньоТижневеЗважене - 26,6468

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0064
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0047
Повні оберти МБ за тиждень - 2078,7968
Середні оберти за тиждень - 415,7594
Середні оберти за рік - 393,3946
СередньоТижневеЗважене - 26,6023

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0557
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0070
Повні оберти МБ за тиждень - 2668,1376
Середні оберти за тиждень - 533,6275
Середні оберти за рік - 397,0465
СередньоТижневеЗважене - 26,4018

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0035
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0037
Повні оберти МБ за тиждень - 832,7802
Середні оберти за тиждень - 277,5934
Середні оберти за рік - 395,2087
СередньоТижневеЗважене - 26,3494

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0084
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0060
Повні оберти МБ за тиждень - 2630,0481
Середні оберти за тиждень - 438,3413
Середні оберти за рік - 396,4963
СередньоТижневеЗважене - 26,2619


Останній робочий тиждень довгий. Середні оберти за тиждень, знову чуттєво більші ніж середні оберти за рік!

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,4164 грн./доляр. СередньоРічне зважене на кінець остнаннього тижня склало 27,3230 грн./дол. Це на 0,91 грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 3,43 відсотка. Є сенс по року купувати той доляр! :roll:

На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,91 гривні по показниках 2021 року!

І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 26,2619 грн./дол., а продавав дорожче.

Найнижчий СередТижневий курс цього року 26,2619 грн./дол., був на пройдешньому тижні :!:

Зображення

Подивитись 2020 рік

Подивитись 2019 рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:27

  Starikan написав:
  kluychkooleg написав: НБУ тупо занимается спекуляциями.

Вы меряете НБУ по меркам большинства участников данной ветки :wink:

Людина не розуміє 2+2.
Нбу діє за стратегією, він корегує значні коливання.
Нбу чудово і яскраво бачить, що пропозиції більше, він купує валюту. Де тут спекуляції? Вийшло трохи більше покупців, Нбу знову молодець, він нагодував всіх рокетчиків і знову трапився боковик.
Нбу робить все щоб не допустити ревальвацію. Що ще не вистачає рокетчикам? Зрозуміти простеньку річ, що зараз боротьба не з девалом, а с ревалом!!
Але маленькі пересічні, наслухавшись пропаганди, що девальвація це ліки від всіх звороб, займаються звичною справою, натягують сову на щось кругле, мовляв хтось винен в їх проколах, то Нбу, то овени, то масони, то Голдман сакс з урядом на пару, а вони знову зробили все правильно, пролетіли поруч з касою))
По курсу. Як я і казав вранці, боковик з прижиманням до відмітки 26 40))
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 26 жов, 2021 12:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:27

  GDV29 написав:
  Успіх написав:у купляти доляр, бо треба до п'ятниці розрахувати

Я не спешил бы на Вашем месте покупать сегодня доллар, подождал бы среды-четверга на этой недели. Закончаться выплаты по ОВГЗ и бюджетное возмещение НДС, и рост закончиться. Хотя уже на Межбанке он закончился , идут сделки 26,41/26,42

А я навпаки надіюсь/очікую росту до кінця цього тижня і повернення в теплі долини із середини наступного тижня.
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:36

  kluychkooleg написав:
  Starikan написав:
  kluychkooleg написав: НБУ тупо занимается спекуляциями.

Вы меряете НБУ по меркам большинства участников данной ветки :wink:


А в чем сегодня отличие? В чем смысл этих двух интервенций? Обычно НБУ реагирует на резкое движение в 12-15 копеек. Сегодня такого нет и близко.
В чем смысл этого коридора в 7 копеек, кроме желания спекульнуть?
К чему сегодняшние выходы на ровном месте?

Смысл в том, что если "поезд набирет вверх ход", то очень сложно будет его остановить потом. И если сейчас будет достаточно условно 20 млн продать НБУ , чтобы успокоить пыл, то потом может и 100млн дол будет мало
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всім дякую - почекаю/відкладу покупку долярчиків до завтра/післязавтра :D
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