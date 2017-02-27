Коли є час і можливість - переглядаю 3 форуми. От тільки що зловив себе на думці, що 90% дописувачів на цих форумах навіть не намагаються знайти бодай одне розумне та логічне пояснення тому що відбувається. Зате із піною у рота відстоюють позицію теорії за-говору НБУ, МВФ, Масонів чи ще когось чи чогось там. Або так щиро переконують, що гривня буде девальвувати або навпаки - ревальвувати (Ні в якому разі не стосується Denik). І все це у вигляді мантр або за-говорів. Таке враження, що люди не можуть без відстоювання якоїсь точки зору, а яка вона буде - це вже другорядне питання. Головне процес відстоювання або як кажуть японські самураї - головне ШЛЯХ Пропоную всім дописувачам проходити цей ШЛЯХ концентруючи увагу в першу чергу на двох питання: "А кому це вигідно?" та "Чи той кому це вигідно/не вигідно може щось зробити, щоб вплинути на ситуацію?" Якщо ви знайдете відповідь на це питання, то отримаєте часткову відповідь чому відбувається саме так, а не інакше. От наприклад теперішня ситуація на МБ. Кому вона вигідна - всім. Кому не вигідна - тільки нерезидентам. Можуть вони на неї вплинути - ні. Імпорту дана девальвація не вигідна, але імпортери - в більшості - це нейтральні учасники. Їм все одно який курс якщо не має раптової великої потреби у валюті щоб купити щось у великій кількості за короткий проміжок часу, а навіть якщо ця потреба з'являється, то імпортер піднімає кінцеву вартість продукції у гривні, щоб компенсувати різницю курсу. Або ситуація попередніх тижнів коли гривня укріплювалась. Кому це було вигідно - практично нікому. Могли учасники МБ щось зробити - ні. Бо гривня потрібна, а валютна виручка надходить і надходить. Звичайно я аж надто спрощую цей процес розуміння ситуації, але хоча б намагаюсь замість того, щоб писати тут чергову мантру.
Сибарит написав: Сразу после открытия участниками рынка был замечен кто-то, похожий на НБУ, который купил сумму, похожую на плановую методом, похожим на выбор лучшей цены
Что значит "кто-то похожий"? "Папа" уже второй день подряд тестирует новую методу. С утречка берет пятерку, а на росте выходит с полтинником. Вчера по 26,27 купил, по 26,33 продал. Сегодня по 26,39 купил, по 26,46 встал продавать. Кстати, еще ничего не продал пока.
kluychkooleg написав: НБУ тупо занимается спекуляциями.
Вы меряете НБУ по меркам большинства участников данной ветки
А в чем сегодня отличие? В чем смысл этих двух интервенций? Обычно НБУ реагирует на резкое движение в 12-15 копеек. Сегодня такого нет и близко. В чем смысл этого коридора в 7 копеек, кроме желания спекульнуть? К чему сегодняшние выходы на ровном месте?
Успіх написав:у купляти доляр, бо треба до п'ятниці розрахувати
Я не спешил бы на Вашем месте покупать сегодня доллар, подождал бы среды-четверга на этой недели. Закончаться выплаты по ОВГЗ и бюджетное возмещение НДС, и рост закончиться. Хотя уже на Межбанке он закончился , идут сделки 26,41/26,42
дядя Caша написав: In memory of Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 15617випадків на добу на 26 жовтня. Короновірусний удав зʼїв мого сина. Мене 2 тижні жувава-жував та таки виплюнув. Повзаю. І треба таки щось робити...
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0121 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0047 Повні оберти МБ за тиждень - 2085,5333 Середні оберти за тиждень - 417,1067 Середні оберти за рік - 392,7802 СередньоТижневеЗважене - 26,6468
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0064 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0047 Повні оберти МБ за тиждень - 2078,7968 Середні оберти за тиждень - 415,7594 Середні оберти за рік - 393,3946 СередньоТижневеЗважене - 26,6023
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0557 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0070 Повні оберти МБ за тиждень - 2668,1376 Середні оберти за тиждень - 533,6275 Середні оберти за рік - 397,0465 СередньоТижневеЗважене - 26,4018
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0035 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0037 Повні оберти МБ за тиждень - 832,7802 Середні оберти за тиждень - 277,5934 Середні оберти за рік - 395,2087 СередньоТижневеЗважене - 26,3494
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0084 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0060 Повні оберти МБ за тиждень - 2630,0481 Середні оберти за тиждень - 438,3413 Середні оберти за рік - 396,4963 СередньоТижневеЗважене - 26,2619
Останній робочий тиждень довгий. Середні оберти за тиждень, знову чуттєво більші ніж середні оберти за рік!
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,4164 грн./доляр. СередньоРічне зважене на кінець остнаннього тижня склало 27,3230 грн./дол. Це на 0,91 грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 3,43 відсотка. Є сенс по року купувати той доляр! На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,91 гривні по показниках 2021 року!
І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 26,2619 грн./дол., а продавав дорожче.
Найнижчий СередТижневий курс цього року 26,2619 грн./дол., був на пройдешньому тижні
kluychkooleg написав: НБУ тупо занимается спекуляциями.
Вы меряете НБУ по меркам большинства участников данной ветки
Людина не розуміє 2+2. Нбу діє за стратегією, він корегує значні коливання. Нбу чудово і яскраво бачить, що пропозиції більше, він купує валюту. Де тут спекуляції? Вийшло трохи більше покупців, Нбу знову молодець, він нагодував всіх рокетчиків і знову трапився боковик. Нбу робить все щоб не допустити ревальвацію. Що ще не вистачає рокетчикам? Зрозуміти простеньку річ, що зараз боротьба не з девалом, а с ревалом!! Але маленькі пересічні, наслухавшись пропаганди, що девальвація це ліки від всіх звороб, займаються звичною справою, натягують сову на щось кругле, мовляв хтось винен в їх проколах, то Нбу, то овени, то масони, то Голдман сакс з урядом на пару, а вони знову зробили все правильно, пролетіли поруч з касою)) По курсу. Як я і казав вранці, боковик з прижиманням до відмітки 26 40))
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 26 жов, 2021 12:39, всього редагувалось 2 разів.
Успіх написав:у купляти доляр, бо треба до п'ятниці розрахувати
Я не спешил бы на Вашем месте покупать сегодня доллар, подождал бы среды-четверга на этой недели. Закончаться выплаты по ОВГЗ и бюджетное возмещение НДС, и рост закончиться. Хотя уже на Межбанке он закончился , идут сделки 26,41/26,42
А я навпаки надіюсь/очікую росту до кінця цього тижня і повернення в теплі долини із середини наступного тижня.
kluychkooleg написав: НБУ тупо занимается спекуляциями.
Вы меряете НБУ по меркам большинства участников данной ветки
А в чем сегодня отличие? В чем смысл этих двух интервенций? Обычно НБУ реагирует на резкое движение в 12-15 копеек. Сегодня такого нет и близко. В чем смысл этого коридора в 7 копеек, кроме желания спекульнуть? К чему сегодняшние выходы на ровном месте?
Смысл в том, что если "поезд набирет вверх ход", то очень сложно будет его остановить потом. И если сейчас будет достаточно условно 20 млн продать НБУ , чтобы успокоить пыл, то потом может и 100млн дол будет мало