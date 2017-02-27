Додано: Вів 26 жов, 2021 15:00

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............26.10.2021..........27.10.2021дата розрахунку..............25.10.2021...........26.10.2021Євро.................................30,5749................30,6791...+0.34%Долар США......................26,3509...................+0.26%После полудня гривна отыграла около половины копейки.Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. Сразу после открытия участниками рынка был замечен кто-то, похожий на НБУ, который купил сумму, похожую на плановую методом, похожим на выбор лучшей ценыПосле утреннего кофе опустились на 1.5 копейки, развернулись и выросли на полкопейки. Взяв небольшую паузу, после 11 размеренно пошли вверх. За 45 минут выросли на 3.5 копейки и уравновесились.В мире доллар после вчерашнего роста стабилизировался.Справочный курс встретили котировками 26.4350 - 26.4550, что на 2.5 копейки выше открытия.Около полудня на рынке снова был замечен НБУ, теперь уже с покупкой, но курс выставил выше рынка. Этого хватило, чтобы успокоить рынок. После полудня начались качели. Сначала опустились на копейку, потом выросли на полкопейки и к обеду опустились на 1.5 копейки. После обеда наметилось очень медленное сползание вниз, за час опустились на копейку. Незадолго до 15-30 приподнялись на полкопейки.В мире доллар колеблется без явно просматриваемой тенденции.Официальный курс встретили на уровне открытия котировками 26.4100 - 26.4300. Это на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия.Надо признаться, что хоть утренний выход НБУ выглядел совершенно непонятным, результат оказался вполне приемлемым. К концу сессии рынок выглядел полностью сбалансированным.Этот день в истории:2020 - 28.3352 (+4) -1922019 - 25.1741 (+6) +1242018 - 28.2660 (+3)2017 - 26.5389 (+3)