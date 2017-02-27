Це закономірно. Нинішній "Голова НБУ" був явно причетний до нелегальної конвертації валюти під час перебування головою Укргазбанка:
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 жов, 2021 13:06
Це закономірно. Нинішній "Голова НБУ" був явно причетний до нелегальної конвертації валюти під час перебування головою Укргазбанка:
Додано: Вів 26 жов, 2021 13:12
Так не буває.
Вона невигідна сомілітарку та купі аналогічних баксоненависників. Утримувачам гривневих ОВДП та депозитів. Схаматозникам "великого крадівництва". Та ще купі наріду який тим чи іншим шляхом має надлишки гривні та валютні офшори.
Хоча насправді коливання курсу у межах одного відсотка - це не та тема, яку варто обговорювати.
Додано: Вів 26 жов, 2021 13:19
да, он еще тот жук
Додано: Вів 26 жов, 2021 15:00
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............26.10.2021..........27.10.2021
дата розрахунку..............25.10.2021...........26.10.2021
Євро.................................30,5749................30,6791...+0.34%
Долар США......................26,3509................26,419...+0.26%
После полудня гривна отыграла около половины копейки.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. Сразу после открытия участниками рынка был замечен кто-то, похожий на НБУ, который купил сумму, похожую на плановую методом, похожим на выбор лучшей цены После утреннего кофе опустились на 1.5 копейки, развернулись и выросли на полкопейки. Взяв небольшую паузу, после 11 размеренно пошли вверх. За 45 минут выросли на 3.5 копейки и уравновесились.
В мире доллар после вчерашнего роста стабилизировался.
Справочный курс встретили котировками 26.4350 - 26.4550, что на 2.5 копейки выше открытия.
Около полудня на рынке снова был замечен НБУ, теперь уже с покупкой, но курс выставил выше рынка. Этого хватило, чтобы успокоить рынок. После полудня начались качели. Сначала опустились на копейку, потом выросли на полкопейки и к обеду опустились на 1.5 копейки. После обеда наметилось очень медленное сползание вниз, за час опустились на копейку. Незадолго до 15-30 приподнялись на полкопейки.
В мире доллар колеблется без явно просматриваемой тенденции.
Официальный курс встретили на уровне открытия котировками 26.4100 - 26.4300. Это на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия.
Надо признаться, что хоть утренний выход НБУ выглядел совершенно непонятным, результат оказался вполне приемлемым. К концу сессии рынок выглядел полностью сбалансированным.
Этот день в истории:
2020 - 28.3352 (+4) -192
2019 - 25.1741 (+6) +124
2018 - 28.2660 (+3)
2017 - 26.5389 (+3)
Додано: Вів 26 жов, 2021 15:19
Любая историческая книга полна историй о тех или инных сговорах. Сговоры в политике и экономике весьма частое явление. В этом плане считать, что никаких сговоров не бывает - равнозначно отрицанию действительности.
Гривна действительно будет как девальвировать, так и ревальвировать. Такова суть любой валюты - девальвировать и ревальвировать. В одну сторону движения не бывает, тренд рано или поздно меняется. Вы с этим разве не согласны?
Додано: Вів 26 жов, 2021 15:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Такое ощущение, у них там на утренней оперативке озвучивают корридор. И ответственный потом пытается загнать в него рынок.
Додано: Вів 26 жов, 2021 15:39
Вам проще верить в сговоры? Ваше право.
Очень многим проще верить во Всевышнего, чем разбираться в научной картине мира.
Додано: Вів 26 жов, 2021 16:26
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