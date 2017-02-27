Додано: Вів 26 жов, 2021 17:35

Вторник на валютном рынке прошел очень динамично и при постоянном перетягивании «курсового каната» крупными игроками.



В итоге можно сказать, что достигнута почти ничья. За день доллар на межбанке вырос всего на 1,5 копейки — с утренних 26,41/26,43 до 26,425/26,445 гривен, хотя в самом начале сессии был недолгий шанс для укрепления гривны, но затем ситуация все же вернулась к постепенно росту котировок.



При этом Нацбанк утром еще сам выкупил стандартные $ 5 млн по цене не выше 26,39 гривен, но уже ближе к 12 часам был вынужден снова выходить с продажей доллара по 26,46 гривен, чтобы несколько остудить пыл спекулянтов и крупных продавцов.



В целом, определенный сумбур и шатание наблюдались во время всей валютной сессии, а вечерняя информация о возмещении НДС экспортерам на сумму более 5 млрд гривен — лишь подталкивает крупных продавцов и спекулянтов к продолжению попыток дальнейшей игры «на повышение».



Ход торгов:



С самого утра предложение кратковременно превышало спрос и к 11 часам доллар подешевел со стартовых 26,41/26,43 гривен до 26,40/26,42 гривен, а Нацбанк купил $ 5 млн по цене до 26,39 гривен. Ближе к полудню обстановка на торгах резко изменилась — спрос увеличился, а вот предложение оставалось достаточно низким. И в 12 часов доллар уже котировали по 26,435/26,455 с целью «догнать» курс до 26,50 к концу дня.



Нацбанк вышел с продажей по 26,46 гривен за доллар и этим «обозначил» верхнюю границу коридора на сегодня. Покупатели и продавцы несколько подостыли и к обеду котировки просели до 26,415/26,435 гривен, а к 15:00 снизились до 26,405/26,425 гривен.



Но информация о значительных объемах выплат возмещений НДС экспортерам снова взбудоражила оставшихся еще на рынке клиентов и это спровоцировало рост котировок до 26,42/26,44 гривен к 16 часам и до 26,425/26,445 к концу сессии.

Главные события 26 октября на валютном рынке:



Доллар за вторник вырос на 1,5 копейки с утренних 26,41/26,43 до 26,425/26,445 гривен к концу сессии.



Нацбанк на рынок выходил сегодня дважды. В первый раз с покупкой $ 5 млн по цене не выше 26,39 гривен, а затем уже с продажей по 26,46 гривен.



Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,4164 гривен, а официальный курс на 27 октября 2021 года установлен на уровне 26,419 гривен за доллар.