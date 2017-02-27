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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 жов, 2021 17:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Скупайтесь глупцы, как раз прогреваются двигатели.
Додано: Вів 26 жов, 2021 17:11
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої
державної позики 26 жовтня 2021 року до державного бюджету
залучено 17.205 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).
Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. внутр. боргу, млрд грн
* - помісячні платежі за державним внутрішнім боргом у 2021 році за діючими
угодами станом на 01.10.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Додано: Вів 26 жов, 2021 17:27
Я сегодня днем гулял в городе, погода хорошая, ну и в хорошем настроении решил помочь НБУ, жалко его стало, не поукупает у него никто по 26.46, продал в обменку по курсу продажи НБУ 26.46 купленное по 26.25 пару дней назад (в пятницу). Жил бы я во Львове мог бы по 26.50 уступить по знакомству
А то обменки пока решительно настроены - берут по 26.45, хотя ТАС и Кредит продают онлайн по такому же курсу. Видимо, спрос на нале есть, раз продают по 26.55-26.60.
Додано: Вів 26 жов, 2021 17:35
Крупные игроки продолжили перетягивать «курсовой канат»
Вторник на валютном рынке прошел очень динамично и при постоянном перетягивании «курсового каната» крупными игроками.
В итоге можно сказать, что достигнута почти ничья. За день доллар на межбанке вырос всего на 1,5 копейки — с утренних 26,41/26,43 до 26,425/26,445 гривен, хотя в самом начале сессии был недолгий шанс для укрепления гривны, но затем ситуация все же вернулась к постепенно росту котировок.
При этом Нацбанк утром еще сам выкупил стандартные $ 5 млн по цене не выше 26,39 гривен, но уже ближе к 12 часам был вынужден снова выходить с продажей доллара по 26,46 гривен, чтобы несколько остудить пыл спекулянтов и крупных продавцов.
В целом, определенный сумбур и шатание наблюдались во время всей валютной сессии, а вечерняя информация о возмещении НДС экспортерам на сумму более 5 млрд гривен — лишь подталкивает крупных продавцов и спекулянтов к продолжению попыток дальнейшей игры «на повышение».
Ход торгов:
С самого утра предложение кратковременно превышало спрос и к 11 часам доллар подешевел со стартовых 26,41/26,43 гривен до 26,40/26,42 гривен, а Нацбанк купил $ 5 млн по цене до 26,39 гривен. Ближе к полудню обстановка на торгах резко изменилась — спрос увеличился, а вот предложение оставалось достаточно низким. И в 12 часов доллар уже котировали по 26,435/26,455 с целью «догнать» курс до 26,50 к концу дня.
Нацбанк вышел с продажей по 26,46 гривен за доллар и этим «обозначил» верхнюю границу коридора на сегодня. Покупатели и продавцы несколько подостыли и к обеду котировки просели до 26,415/26,435 гривен, а к 15:00 снизились до 26,405/26,425 гривен.
Но информация о значительных объемах выплат возмещений НДС экспортерам снова взбудоражила оставшихся еще на рынке клиентов и это спровоцировало рост котировок до 26,42/26,44 гривен к 16 часам и до 26,425/26,445 к концу сессии.
Главные события 26 октября на валютном рынке:
Доллар за вторник вырос на 1,5 копейки с утренних 26,41/26,43 до 26,425/26,445 гривен к концу сессии.
Нацбанк на рынок выходил сегодня дважды. В первый раз с покупкой $ 5 млн по цене не выше 26,39 гривен, а затем уже с продажей по 26,46 гривен.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,4164 гривен, а официальный курс на 27 октября 2021 года установлен на уровне 26,419 гривен за доллар.
news.finance.ua
Мои таблицы:
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Додано: Вів 26 жов, 2021 17:58
Додано: Вів 26 жов, 2021 18:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"На хлебушек", или попытка заработать и откупиться дешевле?
Что-то лавочка закрылась с этими онлайн-покупками, сливом в офлайн и откупом снова. (((
А рисковать ,угадывая направление движения, что-то не хочется.
Додано: Вів 26 жов, 2021 18:05
Просто игра. На хлебушек постоянно лежит 30-50 тыс. грн. под 10-15%.
Додано: Вів 26 жов, 2021 18:14
Объемы грузоперевозок едва превышают прошлогодний уровень, несмотря на то, что за 9 мес. 2020-го снизились почти на 17%. По-идее, высокий урожай должен был подстегнуть спрос, но нет. Кто глубоко в теме и может объяснить? Я сначала подумал, что вниз тянет снижение объемов транзита газа, и таки да - там снижение, но если взять ж/д сегмент отдельно, то он будет повторять общую динамику
Додано: Вів 26 жов, 2021 18:21
Что там с овгз???
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 26 жов, 2021 18:25
Ставка 13,5 %
*Відправлено з Чату
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