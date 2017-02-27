Бедные люди в панике продают доллары ... ( во дела ) ...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 жов, 2021 18:32
Бедные люди в панике продают доллары ... ( во дела ) ...
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 26 жов, 2021 18:33
sani_2012 Старий бородатий прикол: Три стадії бідності - 1. грошей нема, 2. грошей нема зовсім, 3. пора міняти бакси
Додано: Вів 26 жов, 2021 18:36
Та да ... ( согласен )))
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