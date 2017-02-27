RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8426842784288429

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 140
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
24%
33
26,50-27,00
36%
50
27,00-27,50
17%
24
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 18:32

Бедные люди в панике продают доллары ... ( во дела ) ...

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 454
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 18:33

sani_2012 Старий бородатий прикол: Три стадії бідності - 1. грошей нема, 2. грошей нема зовсім, 3. пора міняти бакси :)
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1792
З нами з: 27.02.19
Подякував: 720 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 18:36

  stas_rst написав:sani_2012 Старий бородатий прикол: Три стадії бідності - 1. грошей нема, 2. грошей нема зовсім, 3. пора міняти бакси

Та да ... ( согласен )))

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 454
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 18:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sani_2012 написав:Ставка 13,5 %

Де?
Середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 9,5%, 1-річних ОВДП – 11,50%, 1,5-річних – 11,57%, 2-річних – 12,46%, 3-річних – 12,56%, а 6-річних – 13,10%.
Від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено $395 млн. Середньозважена ставка дохідності за 1-річними ОВДП в доларах США склала 3,70%. https://mind.ua/news/20232576-minfin-pr ... 72-mln-grn
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4604
З нами з: 19.04.12
Подякував: 71 раз.
Подякували: 697 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 19:57

  sani_2012 написав:Бедные люди в панике продают доллары ... ( во дела ) ...

*Відправлено з Чату



Добрый Вечер .

Бедные люди , которые копили денежку себе на похороны , чтобы не обременять детей и проч..... вдруг поняли , что их опять обманули .

Если Вы думаете , что станете несколько богаче , Вы очень можете ошибиться .....


Я СТОЛЬКО РАЗ ЭТО ВИДЕЛ .......
холява
2
 
Повідомлень: 3304
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3312 раз.
Подякували: 3295 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 20:02

  холява написав:
  sani_2012 написав:Бедные люди в панике продают доллары ... ( во дела ) ...

*Відправлено з Чату



Добрый Вечер .

Бедные люди , которые копили денежку себе на похороны , чтобы не обременять детей и проч..... вдруг поняли , что их опять обманули .

Если Вы думаете , что станете несколько богаче , Вы очень можете ошибиться .....


Я СТОЛЬКО РАЗ ЭТО ВИДЕЛ .......


С какого бодуна возникла эта тема про бедных людей? Не поддавайтпесь на троллинг гривнепатриотов.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1444
З нами з: 30.12.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8426842784288429
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, justit і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2819, 2820, 2821
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
28206 12316440
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 жов, 2021 19:20
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 780, 781, 782
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7813 11248119
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 жов, 2021 14:17
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 120, 121, 122
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1214 3116021
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 жов, 2021 10:43
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34453)
26.10.2021 21:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.