Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 жов, 2021 18:32
Бедные люди в панике продают доллары ... ( во дела ) ...
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sani_2012
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Додано: Вів 26 жов, 2021 18:33
sani_2012
Старий бородатий прикол: Три стадії бідності - 1. грошей нема, 2. грошей нема зовсім, 3. пора міняти бакси
stas_rst
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Додано: Вів 26 жов, 2021 18:36
stas_rst написав:
sani_2012 Старий бородатий прикол: Три стадії бідності - 1. грошей нема, 2. грошей нема зовсім, 3. пора міняти бакси
Та да ... ( согласен )))
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sani_2012
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Додано: Вів 26 жов, 2021 18:47
sani_2012 написав:
Ставка 13,5 %
Де?
Середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 9,5%, 1-річних ОВДП – 11,50%, 1,5-річних – 11,57%, 2-річних – 12,46%, 3-річних – 12,56%, а 6-річних – 13,10%.
Від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено $395 млн. Середньозважена ставка дохідності за 1-річними ОВДП в доларах США склала 3,70%.
https://mind.ua/news/20232576-minfin-pr ... 72-mln-grn
Ой+
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Додано: Вів 26 жов, 2021 19:57
sani_2012 написав:
Бедные люди в панике продают доллары ... ( во дела ) ...
*Відправлено з Чату
Добрый Вечер .
Бедные люди , которые копили денежку себе на похороны , чтобы не обременять детей и проч..... вдруг поняли , что их опять обманули .
Если Вы думаете , что станете несколько богаче , Вы очень можете ошибиться .....
Я СТОЛЬКО РАЗ ЭТО ВИДЕЛ .......
холява
2
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5
Додано: Вів 26 жов, 2021 20:02
холява написав: sani_2012 написав:
Бедные люди в панике продают доллары ... ( во дела ) ...
*Відправлено з Чату
Добрый Вечер .
Бедные люди , которые копили денежку себе на похороны , чтобы не обременять детей и проч..... вдруг поняли , что их опять обманули .
Если Вы думаете , что станете несколько богаче , Вы очень можете ошибиться .....
Я СТОЛЬКО РАЗ ЭТО ВИДЕЛ .......
С какого бодуна возникла эта тема про бедных людей? Не поддавайтпесь на троллинг гривнепатриотов.
kluychkooleg
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