Realist написав:

Коли є час і можливість - переглядаю 3 форуми.От тільки що зловив себе на думці, що 90% дописувачів на цих форумах навіть не намагаються знайти бодай одне розумне та логічне пояснення тому що відбувається. Зате із піною у рота відстоюють позицію теорії за-говору НБУ, МВФ, Масонів чи ще когось чи чогось там. Або так щиро переконують, що гривня буде девальвувати або навпаки - ревальвувати (Ні в якому разі не стосується Denik). І все це у вигляді мантр або за-говорів.Таке враження, що люди не можуть без відстоювання якоїсь точки зору, а яка вона буде - це вже другорядне питання. Головне процес відстоювання або як кажуть японські самураї - головне ШЛЯХПропоную всім дописувачам проходити цей ШЛЯХ концентруючи увагу в першу чергу на двох питання: "" та "Якщо ви знайдете відповідь на це питання, то отримаєте часткову відповідь чому відбувається саме так, а не інакше.От наприклад теперішня ситуація на МБ. Кому вона вигідна - всім. Кому не вигідна - тільки нерезидентам. Можуть вони на неї вплинути - ні. Імпорту дана девальвація не вигідна, але імпортери - в більшості - це нейтральні учасники. Їм все одно який курс якщо не має раптової великої потреби у валюті щоб купити щось у великій кількості за короткий проміжок часу, а навіть якщо ця потреба з'являється, то імпортер піднімає кінцеву вартість продукції у гривні, щоб компенсувати різницю курсу.Або ситуація попередніх тижнів коли гривня укріплювалась. Кому це було вигідно - практично нікому. Могли учасники МБ щось зробити - ні. Бо гривня потрібна, а валютна виручка надходить і надходить.Звичайно я аж надто спрощую цей процес розуміння ситуації, але хоча б намагаюсь замість того, щоб писати тут чергову мантру.